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Общество14 декабря 2022 11:30

Сказка стала явью: кадет из Луганской республики стал Принцем благотворительного бала в Москве

На VII Международный Благотворительный Кадетский Бал съехались кадеты из 74 регионов России, а также делегация из Беларуси
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
Принц бала Илья Гайворонский из ЛНР, руководитель проекта «Международный Благотворительный Кадетский Бал» Юлия Кирпичникова и Принцесса бала София Дрюпина из Архангельска

Принц бала Илья Гайворонский из ЛНР, руководитель проекта «Международный Благотворительный Кадетский Бал» Юлия Кирпичникова и Принцесса бала София Дрюпина из Архангельска

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

- Я семь лет мечтал попасть сюда. Участвовал в нескольких балах в Истре, занимался танцами. Есть такое выражение «на седьмом небе от счастья» - так вот это про меня: постоянно хочется улыбаться, я будто в эйфории, — признался Максим Жданов из Первого русского казачьего кадетского корпус им. Героя Советского Союза Л.М. Доватора.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

13 декабря в зале Гостиного двора собрались 1600 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, впервые в этом году приехали участники с Дальнего Востока.

- Здесь кадеты из 74 регионов страны, в том числе из ДНР и ЛНР, мы также рады поприветствовать гостей из Беларуси, — объявила руководитель патриотического проекта «Международный Благотворительный Кадетский Бал», президент Благотворительного фонда по поддержке социально-экономических программ Юлия Кирпичникова. – Чтобы попасть сюда, нужно было выполнить ряд условий, в том числе подготовить видеоролики, в которых рассказать о своем крае, о Родине и о том, что значит быть патриотом. Те, кого вы увидите здесь – это лучшие из лучших, каждый из этих детей - маленькая звездочка на карте нашей страны.

Руководитель проекта и председатель попечительского совета Международного Благотворительного Кадетского Бала Юлия Кирпичникова и Хазрет Совмен

Руководитель проекта и председатель попечительского совета Международного Благотворительного Кадетского Бала Юлия Кирпичникова и Хазрет Совмен

Фото: Михаил ФРОЛОВ

НАРЯД С ИГОЛОЧКИ

Каждого кадета сопровождает дама – у кого-то это одноклассница, у других – девушки из танцевальных школ, с которыми они полгода разучивали танцы, которые им предстояло танцевать на балу. К торжеству каждый из участников приоделся, кители блестели от медалей и наград:

- Вот эта медаль – за парад 9 мая, эта – за 7 ноября, эти - за отличную учебу на протяжении семи лет, — перечисляет Расим Исиняев из Московского президентского кадетского училища им. М.А. Шолохова Войск национальной гвардии РФ. – Мне осталось учиться пять месяцев, потом я хочу поступить в военно-медицинскую академию имени Кирова, стать военным врачом.

- Я очень горда, что сопровождаю сегодня Расима, мы вместе готовились к этому балу, я мечтала о нем, наверное, не меньше, чем он, — призналась Елизавета Твердохлебова. – Я учусь в обычной школе, но танцую в образцовом хореографическом ансамбле «Анима», вместе с кадетами Шолоховского училища мы разучивали танцы, и вместе приехали на бал. Платья для танцев шили специальные.

Каждого кадета сопровождает дама – у кого-то это одноклассница, у других – девушки из танцевальных школ, с которыми они полгода разучивали танцы

Каждого кадета сопровождает дама – у кого-то это одноклассница, у других – девушки из танцевальных школ, с которыми они полгода разучивали танцы

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Наряды девушкек на балу - это отдельная история. Многие вместе с мамами шили их вручную. Кто-то - современные, расшитые бисером и пайетками, другие - по образцу нарядов 18-19 вв, с кружевами и оборками.

Делегация от Республики Беларусь представила номер «Родина»

Делегация от Республики Беларусь представила номер «Родина»

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

- Кадетский бал – это славная, добрая традиция, которую возродили в 2016 году, и танец, который кружит вас, объединяет разные поколения в любви и верности, — депутат Государственной думы РФ Ирина Яровая записала специальное видеоприветствие для участников бала. - Я бы хотела пожелать каждому из вас, чтобы в вашей душе и в вашем сердце трепетное, доброе и светлое отношение друг к другу создавало прекрасное будущее, основу для новых свершений

13 декабря в зале Гостиного двора собрались 1600 подростков в возрасте от 14 до 18 ле

13 декабря в зале Гостиного двора собрались 1600 подростков в возрасте от 14 до 18 ле

Фото: Михаил ФРОЛОВ

О будущем говорила и официальный представитель Министерства иностранных дел России, чрезвычайный и полномочный посол Мария Захарова:

- Мы встречаемся с вами после двухлетнего перерыва, вызванного всемирным бедствием, пандемией. Вспомните: два года назад мы думали о том, что жизнь никогда не будет прежней: как мы будем общаться лично, как мы будем ездить куда-то, как мы будем работать? Но мы прошли и через это испытание тоже. Поверьте, и нынешний испытания пройдут. Вопрос в одном: какими мы из них выйдем - сделавшими работу на благо страны и всего мира, сумевшие сохранить достоинство и честь или растерявшие то, что нам завещали хранить наши предки. Я думаю, мы знаем, какой будет ответ и сделаем все для того, чтобы он сбылся.

ВЕЧЕР СЮРПРИЗОВ

Грянула музыка, закружились в танце пары: фигурный вальс, полька-конькобежцы, французская кадриль, обычный вальс, вальс-гавот, русский лирический, московская кадриль, вальс-миньон, краковяк…

Мария Захарова

Мария Захарова

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ребятам настолько «вошли во вкус», что даже когда закончилось первое отделение, и началась концертная программа, многие пары продолжили танцевать. Остановились все только тогда, когда в зал внесли огромный многоярусный торт. Хитрый механизм, спрятанный внутри, раздвинул две половинки, и стало видно, что внутри торта - еще один, на вершине которого красуется танцующая пара.

Почти точной копией изящных фигурок стали Принц и Принцесса этого бала. Их имена объявили перед началом второго отделения бала.

НАГРАДИЛИ ТИТУЛАМИ

Титул Принца получил Илья Гайворонский из города Краснодона в Луганской Народной Республике. Он участвует в межведомственном проекте «Почетная Республиканская Вахта Памяти Пост № 1» и в своей видеопрезентации говорил о том, что в наше нелегкое время мы не имеем права на малодушие.

- Я не ожидал, что могу стать принцем Международного Кадетского бала, — признался Илья Гайворонский, когда поднялся на сцену. - Спасибо всем организаторам – вы создали сказочный проект!

Принцессой бала выбрали Софию Дрюпину из школы №55 имени А.И. Анощенкова из Архангельска. Умница, красавица, командир военно-патриотического объединения «Почетный караул», девушка награждена медалью юнармейской доблести третьей степени, медалью за участие в параде 9 мая и золотым знаком за отличие в ГТО

Счастливые Принц и Принцесса сразу со сцены вновь окунулись в атмосферу праздника и закружились в очередном танце на балу, который стал их триумфом.

Награду за лучшую презентацию среди зарубежных делегаций получили представители Полоцкого кадетского училища Республики Беларусь

Награду за лучшую презентацию среди зарубежных делегаций получили представители Полоцкого кадетского училища Республики Беларусь

Фото: Михаил ФРОЛОВ

КОНКРЕТНО

Кого наградили по итогам VII Международного Благотворительного Кадетского Бала

Принц бала – Гайворонский Илья, Межведомственный проект «Почетная Республиканская Вахта Памяти Пост № 1 города Краснодона, Луганская Народная Республика

Принцесса бала - Дрюпина София, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 55 имени А.И. Анощенкова" города Архангельск, Архангельская область

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лучшая презентация от образовательного учреждения России - ГБОУ «Республиканская кадетская школа-интернат» и МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 58» г. Улан-Удэ

Лучшая презентация среди зарубежных делегаций – ГУО «Полоцкое кадетское училище» Республики Беларусь

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