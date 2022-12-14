Сказка стала явью: кадет из Луганской республики стал Принцем благотворительного бала в Москве

Принц бала Илья Гайворонский из ЛНР, руководитель проекта «Международный Благотворительный Кадетский Бал» Юлия Кирпичникова и Принцесса бала София Дрюпина из Архангельска Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

- Я семь лет мечтал попасть сюда. Участвовал в нескольких балах в Истре, занимался танцами. Есть такое выражение «на седьмом небе от счастья» - так вот это про меня: постоянно хочется улыбаться, я будто в эйфории, — признался Максим Жданов из Первого русского казачьего кадетского корпус им. Героя Советского Союза Л.М. Доватора.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

13 декабря в зале Гостиного двора собрались 1600 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, впервые в этом году приехали участники с Дальнего Востока.

- Здесь кадеты из 74 регионов страны, в том числе из ДНР и ЛНР, мы также рады поприветствовать гостей из Беларуси, — объявила руководитель патриотического проекта «Международный Благотворительный Кадетский Бал», президент Благотворительного фонда по поддержке социально-экономических программ Юлия Кирпичникова. – Чтобы попасть сюда, нужно было выполнить ряд условий, в том числе подготовить видеоролики, в которых рассказать о своем крае, о Родине и о том, что значит быть патриотом. Те, кого вы увидите здесь – это лучшие из лучших, каждый из этих детей - маленькая звездочка на карте нашей страны.

Руководитель проекта и председатель попечительского совета Международного Благотворительного Кадетского Бала Юлия Кирпичникова и Хазрет Совмен Фото: Михаил ФРОЛОВ

НАРЯД С ИГОЛОЧКИ

Каждого кадета сопровождает дама – у кого-то это одноклассница, у других – девушки из танцевальных школ, с которыми они полгода разучивали танцы, которые им предстояло танцевать на балу. К торжеству каждый из участников приоделся, кители блестели от медалей и наград:

- Вот эта медаль – за парад 9 мая, эта – за 7 ноября, эти - за отличную учебу на протяжении семи лет, — перечисляет Расим Исиняев из Московского президентского кадетского училища им. М.А. Шолохова Войск национальной гвардии РФ. – Мне осталось учиться пять месяцев, потом я хочу поступить в военно-медицинскую академию имени Кирова, стать военным врачом.

- Я очень горда, что сопровождаю сегодня Расима, мы вместе готовились к этому балу, я мечтала о нем, наверное, не меньше, чем он, — призналась Елизавета Твердохлебова. – Я учусь в обычной школе, но танцую в образцовом хореографическом ансамбле «Анима», вместе с кадетами Шолоховского училища мы разучивали танцы, и вместе приехали на бал. Платья для танцев шили специальные.

Каждого кадета сопровождает дама – у кого-то это одноклассница, у других – девушки из танцевальных школ, с которыми они полгода разучивали танцы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Наряды девушкек на балу - это отдельная история. Многие вместе с мамами шили их вручную. Кто-то - современные, расшитые бисером и пайетками, другие - по образцу нарядов 18-19 вв, с кружевами и оборками.

Делегация от Республики Беларусь представила номер «Родина» Фото: Михаил ФРОЛОВ

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

- Кадетский бал – это славная, добрая традиция, которую возродили в 2016 году, и танец, который кружит вас, объединяет разные поколения в любви и верности, — депутат Государственной думы РФ Ирина Яровая записала специальное видеоприветствие для участников бала. - Я бы хотела пожелать каждому из вас, чтобы в вашей душе и в вашем сердце трепетное, доброе и светлое отношение друг к другу создавало прекрасное будущее, основу для новых свершений

13 декабря в зале Гостиного двора собрались 1600 подростков в возрасте от 14 до 18 ле Фото: Михаил ФРОЛОВ

О будущем говорила и официальный представитель Министерства иностранных дел России, чрезвычайный и полномочный посол Мария Захарова:

- Мы встречаемся с вами после двухлетнего перерыва, вызванного всемирным бедствием, пандемией. Вспомните: два года назад мы думали о том, что жизнь никогда не будет прежней: как мы будем общаться лично, как мы будем ездить куда-то, как мы будем работать? Но мы прошли и через это испытание тоже. Поверьте, и нынешний испытания пройдут. Вопрос в одном: какими мы из них выйдем - сделавшими работу на благо страны и всего мира, сумевшие сохранить достоинство и честь или растерявшие то, что нам завещали хранить наши предки. Я думаю, мы знаем, какой будет ответ и сделаем все для того, чтобы он сбылся.

ВЕЧЕР СЮРПРИЗОВ

Грянула музыка, закружились в танце пары: фигурный вальс, полька-конькобежцы, французская кадриль, обычный вальс, вальс-гавот, русский лирический, московская кадриль, вальс-миньон, краковяк…

Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ребятам настолько «вошли во вкус», что даже когда закончилось первое отделение, и началась концертная программа, многие пары продолжили танцевать. Остановились все только тогда, когда в зал внесли огромный многоярусный торт. Хитрый механизм, спрятанный внутри, раздвинул две половинки, и стало видно, что внутри торта - еще один, на вершине которого красуется танцующая пара.

Почти точной копией изящных фигурок стали Принц и Принцесса этого бала. Их имена объявили перед началом второго отделения бала.

НАГРАДИЛИ ТИТУЛАМИ

Титул Принца получил Илья Гайворонский из города Краснодона в Луганской Народной Республике. Он участвует в межведомственном проекте «Почетная Республиканская Вахта Памяти Пост № 1» и в своей видеопрезентации говорил о том, что в наше нелегкое время мы не имеем права на малодушие.

- Я не ожидал, что могу стать принцем Международного Кадетского бала, — признался Илья Гайворонский, когда поднялся на сцену. - Спасибо всем организаторам – вы создали сказочный проект!

Принцессой бала выбрали Софию Дрюпину из школы №55 имени А.И. Анощенкова из Архангельска. Умница, красавица, командир военно-патриотического объединения «Почетный караул», девушка награждена медалью юнармейской доблести третьей степени, медалью за участие в параде 9 мая и золотым знаком за отличие в ГТО

Счастливые Принц и Принцесса сразу со сцены вновь окунулись в атмосферу праздника и закружились в очередном танце на балу, который стал их триумфом.

Награду за лучшую презентацию среди зарубежных делегаций получили представители Полоцкого кадетского училища Республики Беларусь Фото: Михаил ФРОЛОВ

КОНКРЕТНО

Кого наградили по итогам VII Международного Благотворительного Кадетского Бала

Принц бала – Гайворонский Илья, Межведомственный проект «Почетная Республиканская Вахта Памяти Пост № 1 города Краснодона, Луганская Народная Республика

Принцесса бала - Дрюпина София, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 55 имени А.И. Анощенкова" города Архангельск, Архангельская область

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лучшая презентация от образовательного учреждения России - ГБОУ «Республиканская кадетская школа-интернат» и МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 58» г. Улан-Удэ

Лучшая презентация среди зарубежных делегаций – ГУО «Полоцкое кадетское училище» Республики Беларусь