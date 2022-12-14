Дептранс просит москвичей пересесть на общественный транспорт из-за снегопада

После тропических ливней в ночь на 14 декабря на Москву обрушился сильнейший снегопад. Пару дней город заливало дождями, сугробы таяли, закрывались катки, а утром в среду город вновь накрыло снежной пеленой. Хотя коммунальные службы с раннего утра работают в усиленном режиме, в утренний час пик столица все равно встала в 10-балльные пробки.

В Дептрансе попросили москвичей отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный, это поможет хоть немного разгрузить заснеженные трассы. Кроме того Яндекс Go вывесил в приложении плашку-информер с указанием, что на общественном транспорте можно добраться до места быстрее.

«Из-за снегопада в Москве передвигаться по улицам становится сложнее и число желающих поехать на такси увеличивается. При этом количество водителей на линии не меняется или даже может уменьшаться — например, в гололед или снегопад некоторые водители решают остаться дома», - заявили в пресс-службе Яндекс Go.

В Городском хозяйстве Москвы добавили, что уже делают все возможное, чтобы ситуация на дорогах нормализовалась.

«Городские службы работают в усиленном режиме из-за сильного снегопада, постоянно ведется мониторинг состояния улично-дорожной сети, исходя из полученных данных, проводим необходимые мероприятия по противогололедной обработке и очистке дорог, тротуаров, дворовых территорий, общественных пространств», - говорят в Городском хозяйстве.