Синоптики прогнозируют, что снегопад продолжится - к вечеру на дорогах образуются гололедица и снежные заносы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Снегопад утром 14 декабря буквально парализовал движение в Москве - автомобили стали в пробки 10 баллов, самолеты не могли вовремя вылететь, часть рейсов пришлось отменить. За сутки выпало до 16 см снега.

- Это сейчас еще хорошо, мокрый снег. Но мороз крепчает, а к вечеру ждем гололед - не хотелось бы, — говорят таксисты.

Синоптики прогнозируют, что снегопад продолжится - к вечеру на дорогах образуются гололедица и снежные заносы.

- Самые сильные снегопады прошли ночью. Днем интенсивность осадков снизится. Природа почти полностью восстановит растаявшие за время оттепели сугробы. Первый пик похолодания наступит 15 декабря — днем будет около −6 градусов, — рассказали в метеобюро "Фобос".

Ситуация с вылетами из Москвы не сильно изменилась, согласно сервису "Яндекс. Расписание": Внуково - 6 рейсов задержано, 7 отменено, Домодедово - 19 рейсов задержано, 3 отменено, Шереметьево - 13 рейсов задержано, 1 отменен.

В городе дежурит 21 экипаж Дорожного патруля, который будет круглые сутки помогать водителям выбираться из снега.

- Особенно сложно на МКАД и эстакадах, где большегрузы скользят, не могут подняться в горку и буксуют — за ними собираются многокилометровые "хвосты", — рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

Утром на 22-м, 41-м и 69-м км МКАД застрявшие фуры практически перекрыли движение. На улице Дубки из-за автомобиля, застрявшего на путях, задерживались трамваи № 27 и 29. Из-за обилия снега на Большой Ширяевской улице наклонилось дерево и чуть не оборвало контактную сеть - некоторое время не могли проехать трамваи № 4 и 25. На съезде с кольца на Липецкую улицу водители помогали фуру пытаются поднять на тросе внедорожником.

Сейчас движение затруднено на внутренней стороне 10-19 км МКАД от Волгоградского проспекта до Бесединского шоссе, на внутренней стороне 33-40 км МКАД от Варшавского шоссе до улицы Профсоюзная, на внутренней стороне ТТК от улицы Беговая до улицы Нижняя Масловка.

Транспорт и дорожные службы Подмосковья также перешли на усиленный режим работы для обеспечения проезда и ликвидации последствий снегопада. На линии выведены дополнительные 30 автобусов, на дорогах работают порядка 3000 единиц спецтехники и больше 3400 дорожных рабочих. Водителей просят с пониманием относиться к работе дорожных служб.

ВНИМАНИЕ

Проводится очистка крыш жилых домов

Пешеходов просят быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения - ленты.

- Будем проводить работы в течение светового дня - чистить от снега и наледи кровли многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков, — рассказали в Городском комплексе хозяйства Москвы.

ВАЖНО

Снегопады вернутся в выходные

В пятницу-субботу на Москву снова обрушатся снегопады, температурный режим вернется в рамки зимнего климата. В воскресенье, по данным специалистов метеобюро "Фобос", ожидается новая волна холода — до −9 градусов.

КСТАТИ

Пробки не только из-за снега

Количество поездок на личном транспорте по городу с 19 декабря станет больше, а пик загруженности придется на 22–28 декабря. Транспортные эксперты говорят, что в это время москвичи чаще едут за подарками в магазины.

- Вечерние часы пик будут начинаться раньше, около 15.00, и продолжаться до 20.30. Если погода ухудшится, движение транспорта замедлится сильнее. Сложнее всего будет в центре и у крупных торговых центров, — рассказали в Департаменте транспорта Москвы.