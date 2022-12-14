Здесь пел Шаляпин: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил, как прошло благоустройство в центральном парке Пушкино

Фото: Сергей Хакимов

В Центральном парке культуры и отдыха подмосковного Пушкино восстановили Летний театр, в котором когда-то пел знаменитый бас Большого театра Федор Шаляпин. Эти работы прошли в рамках комплексного благоустройства территории. Сегодня губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил качество работ.

- Центральному городскому парку в Пушкино больше 100 лет. Он всегда был любимым местом для отдыха, тут проводились концерты и народные гуляния. Мы начали благоустройство еще в 2020 году, - рассказал губернатор. - Сейчас здесь снова появился «Летний театр» - новую сцену стилизовали под утраченный объект.

К слову, сам парк в Пушкино (до революции это было популярное у москвичей дачное место) появился в 1880-х годах. Тогда здесь построили площадку с эстрадой, ротонду, бильярдную, на аллеях установили скамейки и фонари. А в 1896 году было возведено то самое деревянное здание Летнего театра - по проекту архитектора Адольфа Кнабе (в центре Москвы сохранились не меньше двух десятков усадеб и доходных домов его авторства). В начале ХХ века здесь помимо Шаляпина выступали «народница» Клавдия Шульженко, актеры Василий Качалов и Елена Гоголева, репетировали великие театральные режиссеры Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко. Но в начале 1990-х здание сильно пострадало во время пожарами его пришлось разобрать.

И вот Летний театр восстановлен.

Фото: Сергей Хаки

Впрочем, благоустройство парка только этим, конечно, не ограничилось.

- Мы поставили также новые детские и спортивные площадки, установили качели, батуты, скейтпарк, веревочный городок, организовали тихую зону, - отметил Андрей Воробьёв. - Обустроили пешеходные и велодорожки, запустили карусели и аттракционы. При новом современном освещении теперь можно играть в теннис и шахматы даже поздним вечером. А недавно в парке залили каток.

Помимо этого в парке появилась также комната матери и ребенка, беседки для тихого отдыха и уличные зарядные станции для портативных устройств. По территории проложили систему видеонаблюдения и две велосипедные дорожки. В летнее время в парке работает пункт проката электромобилей, велосипедов и самокатов.

С 1 декабря в парке зажглась новогодняя елка. Затем заработала «Резиденция Деда Мороза», где принимаются желания и проводятся мастер-классы. На катке есть бесплатные часы, а также скидки для многодетных семей и льготных категорий граждан.

В кафе на территории парка губернатор пообщался с сотрудниками Центра помощи семьям отправившихся в зону СВО. Андрей Воробьёв поблагодарил их за работу.

- Знаю, что в Пушкине уделяют большое внимание, стараются помочь в разных ситуациях, в том числе, в нестандартных. Мы не можем по каждой проблеме нормативный акт принять - кого-то нужно устроить на курсы вождения, кого-то на работу. Наша задача - чтобы в каждой территории была возможность для семей обратиться в Центр поддержки или ко мне, к главам. И волонтеры у нас очень много работают.

Супруга мобилизованного Анастасия в свою очередь поблагодарила губернатора за организацию помощи семьям участникам СВО. Женщина с детьми живет в Софрино. Когда супруга призвали, возникла проблема - прорвало краны. Куда бежать? Кого звать на помощь? Анастасия обратилась в Центр помощи семьям мобилизованных.

- Прямо в этот же день приехала бригада сантехников, электриков, заменила старое оборудование, поставила счетчики, гидронасос, - рассказывает женщина. - Со мной постоянно на связи, если вдруг что-то случится, потому что дом у нас отапливается соляркой. Также хочу сказать, что и льготы мы все получили – нас, например, освободили от уплаты за детский сад. Муж иногда звонит, но чаще пишет - когда здесь хороший тыл, ему там легче.