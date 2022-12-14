«Чтобы увидеть, как обстоят дела»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проехал на электричке от Пушкино до Мытищ и пообщался с пассажирами

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Подмосковное Пушкино входит в двадцатку крупнейших (по численности) населения городов области. 110 тысяч жителей. И один из крупнейших городов на Ярославском направлении. Через него и электрички проходят, и автобусное сообщение имеется. Но в часы пик сложности с общественным транспортом все равно возникают.

Губернатор Андрей Воробьёв проверил работу автостанции «Пушкино». Само здание построили в начале 1970-х. Понятно, что в то время автовокзал закладывали совсем под другие задачи и количество жителей. С тех пор город сильно вырос. А инфраструктура осталась той же. Объекту нужна модернизация. Губернатор побеседовал с пассажирами, которые пользуются пушкинской автостанцией, выслушал их пожелания.

- Мы понимаем, что вокзал устарел, необходимо обновление. Тем более, что он очень востребован: сюда приходят 36 маршрутов и почти 190 автобусов, можно добраться в Мытищи, Королёв, Красноармейск, Москву, - рассказал Андрей Воробьёв. - Каждый день вокзалом пользуются более 22 тысяч жителей, загрузка автобусов 70-90%.

Губернатор отметил, что рядом проходит железная дорога, которая также притягивает большое количество пассажиров.

- К вокзалам всегда идет много маршруток, которые на привокзальной площади не помещаются. Место их отправления вывели за пределы станции, поэтому людям приходится ждать на улице - и в дождь, и в мороз. В 2023 году мы планируем провести реконструкцию автостанции «Пушкино».

Андрей Воробьёв сообщил, что подмосковным властям удалось найти партнеров, инвесторов, которые будут участвовать в этом проекте. В здании автостанции проведут капитальный ремонт.

- Мы поменяем всю инфраструктуру, фасад, крышу, сделаем удобный зал, в котором можно будет спокойно дожидаться автобуса, выпить кофе, - сообщил гендиректор АО «Мострансавто» Сергей Кайгородов.

Важная информация для пассажиров: на время ремонта автостанцию закрывать не будут. По планам автобусный «хаб» местного значения предстанет в обновленном виде уже летом 2023 года.

Жители Пушкино высказали губернатору несколько просьб. Они касались задержки в расписаниях, продлении некоторых маршрутов. Андрей Воробьёв поручил транспортникам разобраться и решить вопрос.

Из Пушкино Андрей Воробьёв уехал на пригородной электричке (в сторону Москвы, до станции «Тайнинская» на окраине Мытищ) - чтобы пообщаться и с пассажирами железнодорожного транспорта.

- Ярославское направление - самое загруженное в Подмосковье. Электричкам в среднем 15 лет, - напомнил Андрей Воробьёв. - Сегодня решил сам проехать, чтобы увидеть, как обстоят дела на этом непростом участке. Вместе с РЖД стараемся проблему решать. В 2020 году построили главные пути к станциям в Мытищах, Пушкино, Подлипки-Дачные.

Губернатор отметил, что кардинально ситуацию изменит запуск в 2025 году МЦД-5 («диаметр» длиной в 72 км будет проходить от Пушкино до Домодедово), но и до этого проблемы общественного транспорта решаются.

- Сейчас мы на Ярославском вокзале открыли тоннель и увеличили количество турникетов с 37 до 99. Теперь пассажиры выходят в город за 4 минуты вместо 15. Перераспределили поток людей в вагонах при помощи указателей на платформах. Пассажиры могут выбирать менее загруженный вагон. Минтранс Подмосковья организовал онлайн-контроль жалоб через мобильное приложение.

Андрей Воробьёв также сообщил, что в 2023 году РЖД на Ярославском направлении заменит 11 электропоездов на более новые.