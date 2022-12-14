В новостройках по реновации оформлено более 4 тысяч договоров на покупку машино-мест

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Участники реновации в столице могут не только улучшить свои жилищные условия за счет гарантированного расширения площади квартиры, но и благодаря возможности докупить дополнительную комнату или даже квартиру.

«На сегодняшний день уже подано 1768 заявлений на докупку жилых помещений, заключено 1753 договора», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов на пресс-конференции в информационном центре правительства Москвы.

Глава ведомства напомнил, что каждый участник программы может также купить машино-место на приоритетной основе со скидкой в 40% от рыночной стоимости.

«Жителями подано 4294 заявки на покупку паркингов, и уже заключено 4004 договора», - уточнил Загрутдинов.

По его словам, с момента старта реновации построены 226 жилых домов. Их общая площадь - три миллиона квадратных метров. В том числе с начала года – 50 домов жилой площадью 788 тысячи квадратных метров. Больше всего жилых домов построено в Юго-Западном и Северном округах – по 7 зданий.

«Сейчас одновременно в работе, то есть в проектировании и строительстве, находится 7,2 миллиона квадратных метров общей площади, - рассказал Загрутдинов. - По всему городу строятся 165 домов, причем активнее всего на востоке столицы. Там одновременно возводят больше 30 зданий жилой площадью порядка 600 тысяч квадратных метров».

КОНКРЕТНО

С начала реновации под заселение в столице передано 207 домов. С начала этого года - 58 домов. Лидером стал Юго-Западный округ – 12 домов.

За это же время около 98 тысяч москвичей начали переезд по программе. С начала года 16,5 тысяч семей получили новые квартиры – 43,1 тысяча жителей.

ВАЖНО

Вся информация о реновации - в спецпроекте mos.ru.

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