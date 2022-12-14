Оперативно и без нарушений: В Подмосковье уже 80% контрактов заключаются по технологии Умный контракт

Фото: пресс-службы правительства Московской области

Московская область, как известно, является одним из признанных лидеров среди российских регионов по цифровизации - внедрению искусственного интеллекта в различные услуги и информационные базы. Например, с начала 2022 года 80% всех контрактов на территории Подмосковья были заключены с использованием технологии Умный контракт. В абсолютных цифрах это более 240 тысяч договоров.

«Технология Умный контракт является уникальной разработкой Московской области и используется с 2020 года, - рассказали в пресс-службе Главного контрольного управления Подмосковья (Мособлконтроль). - Она позволяет заказчикам создать цифровую модель условий контрактов, на ее основе автоматизировано сформировать проект контракта и контролировать исполнение его условий. Созданная технология позволяет исключить нарушения при подготовке проекта контракта, минимизировать временные затраты контрактных управляющих, обеспечить необходимую прозрачность взаимодействия контрагентов на этапе исполнения».

IT-специалисты называют эту технологию настоящим прорывом. Благодаря Умному контракту удалось в несколько раз сократить количество инцидентов, связанных с нарушением сроков поставок, приемки и платы. Например, в текущем году средний срок оплаты по контрактам в Подмосковье - всего 2,4 рабочих дня. В «доцифровую эпоху» о таких показателях можно было только мечтать.