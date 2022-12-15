Цифровизация в Подмосковье: Квадрокоптеры инспектируют стройки, а жители помогают выявлять самострой

Артур Гарибян, министр Правительства Московской области по государственному надзору в строительстве. Фото пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области

Московская область, как известно, один из лидеров среди регионов России по внедрению цифровизации и различных технических решений. Причем каждый год количество сфер, где они применяются, только увеличивается. Например, новые технологии теперь здорово помогают контролировать стройки, выявлять самострой и решать многие другие проблемы. Об этом, подводя итоги 2022 года, рассказал министр Правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

За последний год выросло число заключений о соответствии (ЗОС), выданных по строительным объектам. 650 с начала года. В 2021-м было на 20 меньше.

«В числе важных социальных объектов, достроенных в этом году, - физтех-лицей имени Капицы в Долгопрудном на 425 мест площадью 7,8 тысяч кв. м., футбольное поле с искусственным газонным покрытием и трибунами на 490 мест в Мытищах, поликлиника в Коломне на 600 посещений площадью 5 тысяч кв. м.», - рассказал Артур Гарибян.

«30 МЛРД РУБЛЕЙ ВЕРНУЛИ В СТРОИТЕЛЬСТВО»

За год застройщики закончили и сдали несколько проблемных объектов - ЖК «Батарейный» в Лобне (здесь было 384 дольщика), ЖК «Купавино» в Старой Купавне (292 дольщика), ЖК «Пятницкие кварталы» в Красногорске (также 292 дольщиков).

Сейчас, как известно, люди, покупающие жилье в новостройках, защищены эскроу-счетами - их деньги хранятся в банке и компания-застройщик может их получить только после сдачи дома. То есть, ситуации, когда бизнесмены-строители сбегали с наворованными миллиардами, заморозив стройку после первых двух-трех этажей, теперь невозможны. Как говорится, утром стулья, вечером деньги... Тем не менее, проверки финансовой деятельности строительных компаний продолжаются.

«За 2018-2022 годы проведено 406 проверок использования застройщиком денег дольщиков. 30 млрд рублей возвращено в строительство, возбуждено 43 уголовных дела», - рассказал Артур Гарибян.

Но есть еще один цифровой барьер, который помогает людям не стать жертвой мошенников.

«С 2019 года более 5,3 млн пользователей порталов недвижимости через «кнопку» Главгосстройнадзора «Будьте внимательны!» получили информацию о благонадежности застройщиков, блокировках регистрации договоров долевого участия и статусе строительства ЖК», - сообщили в ведомстве.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Есть еще одна важная тенденция. В целом по Подмосковью количество очных проверок строительных объектов инспекторами уменьшается и нарушений находят меньше - это благодаря профилактике, которую помогают осуществлять в том числе и новые технологии.

Например, в Московской области сейчас действует «Невидимый надзор». Выездное обследование стройки проводит... специальный квадрокоптер.

«Он за 20 минут сканирует стройплощадку и формирует цифровое облако точек. Из «цифры» создается 3D-модель стройплощадки и ее ортофотоплан, который компьютером накладывается на стройгенплан. В итоге видны все отклонения от проекта».

Этот подмосковный сервис уже рекомендовали для внедрения другим регионам России.

Еще одна цифровая практика, которая разработана и запущена в Московской области, вообще не имеет аналогов в мире. Речь идет о так называемых онлайн-паспортах строительных объектов.

«С помощью AR-технологии дополненной реальности через мобильное приложение «Подмосковные стройки» портала «Добродел» каждый житель может увидеть на интерактивной карте цифровые паспорта строящихся, планируемых, самовольно построенных и аварийных зданий - всего около 6 тысяч паспортов», - сообщил Артур Гарибян.

То есть, теперь неравнодушные соседи, которые видят запущенную рядом стройку, могут через мобильный телефон или компьютер посмотреть - а есть ли на нее документы. Если объект сомнительный - сообщить в ведомство.

С помощью этой технологии, к слову, нашли уже 1,6 тысячи самостроев.