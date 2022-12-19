Главные спортивные проекты-2022 в Москве: Центр самбо и центр бокса в Лужниках, стадион «Москвич» и BMX-велодром

Рафик Загрутдинов, руководитель Департамента строительства Москвы. Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы

Профессионалы и любители спорта в столице получили в 2022-м сразу несколько крутых комплексов для тренировок. Восемь современных спортивных центров - и все это за один год!

«На сегодня в разных районах города продолжается строительство ещё 11 физкультурно-оздоровительных сооружений, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Их общая площадь - 90,7 тысячи квадратных метров. До конца этого года ожидается завершение основных строительных работ на спорткомплексе в микрорайоне 9 около площади Колумба в Зеленограде».

Глава ведомства подвёл итоги уходящего года и рассказал о самых значимых для столицы новых спортивных центрах.

ЗЕРКАЛЬНЫЙ ПОТОЛОК ВИДНО ДАЖЕ ПРОХОЖИМ

В Лужниках появился уникальный дворец единоборств - Международный центр самбо и центр бокса. В День города 10 сентября его открыли президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

«Это настоящий дворец!» – поделился своими впечатлениями Путин после осмотра спорткомплекса.

В самом деле, огромное здание стало одним из крупнейших спортивных сооружений в России. В нем мог бы спокойно уместиться 21 самолет Superjet 100 в три уровня с размахом крыльев 28 метров! Под одной крышей - два корпуса, каждый для своего вида спорта. Их объединяет общий фасад. Для боксерских поединков - зал на два ринга с трибунами на 2000 зрителей, для самбистов - зал на три ковра с трибунами на 1600 зрителей. А ещё есть места для занятий и отдыха, музей самбо, плюс в каждой зоне - спортивно-оздоровительный бассейн и медико-восстановительный центр.

Изюминка проекта - зеркальный акустический потолок и витражное остекление залов. Наклонные панели из нержавеющей стали с эффектом отражения позволяют зрителям наблюдать за тренировками даже с улицы. Такое проектное решение для спортивного сооружения выбрали впервые.

Где находится: ул. Лужники, д. 24, напротив стр. 31, ст. м. «Спортивная».

Международный центр самбо и центр бокса в Лужниках. Фото: stroi.mos.ru

ОЛИМПИЙСКИЕ КОЛЬЦА НАД СТРЕЛКОВОЙ ГАЛЕРЕЕЙ

Стадион «Москвич» полностью обновлен впервые за свою полувековую историю. Площадь сооружения выросла в пять раз - с 1,9 до 9,7 тысячи квадратных метров. Для посетителей и спортсменов созданы все условия. В первую очередь появилось современное футбольное поле с натуральным покрытием, системами полива и подогрева, новым освещением, электронным табло и медиасистемой.

А на трибунах сейчас могут разместиться ещё больше зрителей - до 4190 человек. Зоны с сиденьями разделили на пять секторов круглой формы. Каждый из них окрашен в один из цветов олимпийских колец. Под трибуной на подземном этаже - стрелковая галерея. На стадионе можно проводить не только тренировки, но и массовые спортивные соревнования, городские первенства по футболу и легкой атлетике.

«Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, программа «Спорт Москвы» предполагает строительство не только стадионов и центров подготовки профессиональных спортсменов, но и десятки физкультурных центров для всех горожан, - сказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Хотя и сооружения спорта высших достижений в Москве уже адаптированы для занятий физкультурой всех желающих».

Где находится: Волгоградский пр-т, д. 46/15, ст. м. «Текстильщики».

Фото: stroi.mos.ru

НА КРУТЫХ ВИРАЖАХ

Ещё один завершённый в этом году проект - ВМХ-велодром* для спортивной школы олимпийского резерва «Нагорная» Москомспорта. На севере Москвы появилась современная площадка для любителей экстрима. На ней проложили новую трассу для BMX-рейсинга длиной около 200 метров с тремя виражами, четыре прямых участка с покрытием из теннисита с препятствиями, рассчитанными на спортсменов разного уровня подготовки. Все сделано по стандартам USI - Международного союза велосипедистов. Здесь можно проводить тренировки и районные соревнования. В обычное время на велодроме смогут заниматься по 16 человек каждые два часа. Здание административно-бытового корпуса можно использовать круглый год за счет зала индивидуальных занятий.

* BMX-велодром - велосипедный мотокросс или BMX-рейсинг - одна из дисциплин велоспорта. Для нее используется тип велосипеда BMX.

Где находится: ул. Ангарская, д. 45, ст. м. «Селигерская».

Фото: mca.mossport.ru

ЧТО ЕЩЁ СДЕЛАЛИ

В 2022 году в столице построены 8 спортивных сооружений. Среди них:

- физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном в Чертаново;

- легкоатлетический манеж на Инженерной улице;

- спортивный комплекс с бассейном на Измайловском бульваре;

- футбольное поле с инфраструктурой на улице Паустовского.

Кроме того, строители завершили развитие территории спортивного комплекса «Воробьевы горы».

ПЛАНЫ

В 2023 году планируется приступить к строительству таких комплексов:

- ФОК в Гольяново;

- ФОК с бассейном в Крюково;

- многофункциональный спортивный комплекс на улице Москворечье;

- ФОК в Алексеевском районе.

В целом в ближайшие годы в Москве планируется создание более 20 физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) с бассейнами. Например, в 2023 году - на Алтуфьевском шоссе в Бибирево, в 2024 году - на пересечении Шипиловской улицы и Орехового проезда в Зябликово, а также на улице Лескова в Бибирево.