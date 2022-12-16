«Во главе процесса стоит человек»: руководитель Московского НПЗ рассказал, как готовят высококлассных специалистов

Виталий Зубер, генеральный директор Московского НПЗ

Московский НПЗ начал работу 84 года назад, и обеспечивает топливом не только каждый третий автомобиль в столице, но и все аэропорты. Сегодня предприятие активно обновляется: в 2020 году при участии президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина здесь запустили новый высокотехнологичный комплекс переработки нефти полного цикла «Евро+». А к 2025-му откроют новое производство - безотходное и еще более экологичное, которое сможет дать фору европейским аналогам. Строительство новых объектов - это не только новые рабочие места, но и возможность карьерного роста. Как готовят высококвалифицированные кадры, kp.ru рассказал генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер.

- Какие специалисты сейчас нужны предприятию?

- Мы достаточно эффективно выстраиваем свой процесс по рекрутингу, поэтому сейчас дефицита кадров нет. Однако с учетом развития высокотехнологичного производства, у нас будет потребность в химиках-технологах, техниках, механиках, лаборантах, IT-шниках. Набор людей мы начинаем еще на стадии строительства нового объекта и в ближайшие три года будем набирать и обучать персонал для работы на новом комплексе глубокой переработки нефти, благодаря которому мы откажемся от выпуска мазута и перейдем на безотходное производство. Это переведет наш завод в топ лучших предприятий мира, повысит его эффективность.

- Где и как вы планируете искать подходящих специалистов?

- У нас есть опыт аналогичной подготовки объектов: в 2020 году мы с участием президента России Владимира Путина пустили в эксплуатацию комбинированную установку по переработке нефти. Тогда у нас насчитывалось 1500-2000 кандидатов, которые могли бы на ней работать. Среди них проводились конкурсы, тестирования. Дальше они прошли обучение, стажировки, сдали экзамены. Те, кто показал хорошие результаты и захотел двигаться по карьерной лестнице, приступили к работе. Это примерно 100 человек, которые получили уникальный образовательный опыт, и являются профессионалами самого высокого уровня. В этот раз мы намерены действовать по тому же сценарию.

- А может ли к вам прийти молодой специалист?

- Нам, безусловно, нужны талантливые ребята. На Московском НПЗ организована своя программа по подготовке кадров. Она включает в себя и взаимодействие с системой образования, и собственные программы компании «Газпром нефть». В школах проводится турнир «Умножая таланты». Это проект программы социальных инвестиций «Газпром нефти» «Родные города». Участники выполняют задания по химии, математике и информатике. В средних учебных заведениях мы поддерживаем движение World Skills, одна из сотрудниц нашей лаборатории даже является сертифицированным экспертом этого проекта. Особенно тесное сотрудничество налажено с колледжем «26-й кадр», где готовят лаборантов и технологов. В вузах наши специалисты проводят инженерные кейс-чемпионаты для отбора лучших студентов, а в РГУ Нефти и газа им. Губкина действует целевой набор. Ежегодно к нам приходят устраиваться на работу по 30-40 выпускников вузов, и мы готовы предоставлять им рабочие места.

- Раньше была такая шутка, что при устройстве на первую работу бывшим выпускникам говорили: забудьте все, что изучили в институте. У вас не так?

- Не так. Но для молодых специалистов мы проводим курс адаптации на рабочем месте Каждый приходящий к нам проходит школу молодого специалиста, потом профильное обучение продолжается непосредственно на рабочем месте. Те, кто высказал карьерные амбиции, и попадают в кадровый резерв, а это - дополнительное образование и самообразование. Мы используем высокотехнологичное современное оборудование, чтобы работать на нем, нужна соответствующая квалификация и навыки. Поэтому два года назад мы построили у себя учебный полигон, и эту идею уже взяли на вооружение другие предприятия, потому что она доказала свою эффективность.

- Как устроен этот учебный полигон?

- Он состоит из пяти тренировочных комплексов, которые предназначены для обучения технологического персонала и аварийно-спасательного формирования. Это копии производственных установок со всем оборудованием и цифровыми системами управления – все, как на настоящей промплощадке. Наши сотрудники, как космонавты, должны быть готовы к любым штатным и нештатным ситуациям. Они проходят и теоретическую подготовку, и практику на самых современных тренажерах. Кроме прочего, там используются и шлемы виртуальной реальности.

- В VR-шлемах отрабатываются действия на случай нештатных ситуаций?

- Нет, они нужны для быстрого доступа к системе информационной поддержки – удаленным экспертам и справочной информации. Сотрудники должны отработать навыки в разных ситуациях, в том числе, в стрессовых. Но наша цель – избежать любых отклонений от оптимального режима. Если ход технологического процесса нарушен и есть предпосылки к неблагоприятному развитию, то срабатывает комплекс защиты, который основан на многочисленных контрольно-измерительных приборах. После остановки процесса комиссия экспертов находит причину сбоя, устраняет ее, после чего система запускается вновь.

- Есть ли такая вероятность, что в будущем искусственный интеллект заменит людей на производстве?

- Мы к этому не стремимся. Во главе процесса стоит человек, его разум и знания, управление алгоритмами, по которым машина должна работать, визуальный контроль за тем, что происходит. Поэтому человек незаменим, а цифровизация и автоматизация у нас не ставятся в противовес работе квалифицированных сотрудников на производстве. У нас нет цели сократить численность персонала. Наша цель – производить качественную продукцию на надежном, безопасном и эффективном предприятии.