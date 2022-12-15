Что готовит нам год Кролика: китайская художница открыла москвичам, какие перемены их ждут

В Первой московской галерее восточной живописи 16 декабря откроется выставка, посвященная Кролику в китайской культуре Фото: Оксана ЗУЙКО

Кролик бессмертия

В древние времена триада верховных богов спустилась на Землю, они приняли образ седых старцев и отправились в путешествие по горам и лесам. Там они встретили Лису, попросили у нее еды, но Лиса просто сбежала от них. Чуть позже Старцы увидели Обезьяну, но она просто рассмеялась им в лицо в ответ на просьбу о помощи. А затем они увидели Кролика. Он привел их на полянку, усадил, принес хворост, развел огонь, повесил над ним котелок. «Но что же мы будем есть?» - удивились Старцы, ведь еды нигде не было. «Меня», - скромно ответил Кролик и приготовился прыгнуть в котел. Боги поразились такому самопожертвованию, приняли свой истинный облик и вознесли Кролика с собой на Небеса. Там отправили его на Луну и раскрыли ему секрет бессмертия.

В Первой московской галерее восточной живописи открылась выставка Ван Донмэй и Никиты Струкова. Фото: Оксана ЗУЙКО

С тех пор Кролик толчет в своей ступе особые травы и готовит из них пилюли вечной жизни. При этом он по-прежнему готов прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. Легенды гласят, что когда в старину в Пекине случилась страшная эпидемия неизвестной болезни, Кролик спустился с Небес и лечил людей своими травами. Чтобы его не узнали, он облачился в доспехи. Но из-под них торчали уши и хвост, так что люди точно знали, кого благодарить за спасение. С тех пор Кролик пользуется особым почетом не только на Небесах, но и на Земле.

Ван Донмэй рисует темперными красками по шелку, владеет искусством каллиграфии. Фото: Оксана ЗУЙКО

Не кроликом единым

Эти и другие легенды с 16 декабря по 23 января можно услышать в Первой московской галерее восточной живописи, где открылась выставка Ван Донмэй и Никиты Струкова. Это супружеская пара, познакомились они в 2005 году в Китае, куда Никита Струков приехал изучать традиционную китайскую медицину в Пекинском медицинском университете.

- Мы жили совсем рядом, и я частенько видел Ван Донмэй, когда она гуляла со своим чихуа-хуа. Мы познакомились, в 2006 году она впервые приехала в Россию на месяц, а в 2011 году мы расписались. Сейчас у нас двое детей: Добрыне 4 года, Василисе – 2. Мы долгое время жили в городке рядом с Уханью, сейчас перебрались в Россию.

Никита Струков занимается изготовлением печатей на китайском и древнекитайском Фото: Оксана ЗУЙКО

- Мои первые впечатления от вашей страны: ох, как же холодно здесь бывает зимой! Потом узнала, что в домах есть отопление, у нас в Китае такого нет, и если зимой температура опускается до +5, то это значит, что и дома будет +5, - поделилась Ван Донмэй.

Союз этой пары – не только супружеский, но и творческий. Ван Донмэй рисует темперными красками по шелку, владеет искусством каллиграфии. Никита Струков занимается изготовлением печатей на китайском и древнекитайском (от отдельных иероглифов типа «Счастье» до целых фраз), плюс вырезает разные фигурки из косточек плодовых деревьев.

Что год грядущий нам готовит

- Грядущий год будет годом воды, его символ – дикий кролик, вышедший из леса. И год будет диким. Но при этом Кролик – персонаж, излечивший болезни, поэтому мы ждем серьезных перемен, но к лучшему, - рассказывают Донмэй и Никита Струков. – Особенно осторожными и рассудительными нужно быть тем, кто родился в год Кролика, им придется следить за каждым своим словом и шагом. В течение всего года крайне не рекомендуется есть крольчатину. Заводить живого кролика тоже не стоит – это животное довольно прихотливое и долгоживущее. Даже если вы в итоге избавитесь от него не в этом году, а в следующем, Боги не скажут вам «спасибо».

Для посетителей готовят разные интерактивы Фото: Оксана ЗУЙКО

Для посетителей готовят разные интерактивы: мастер-классы по живописи на шелке с Ван Донмей, лекцию и демонстрацию создания китайских каменных печатей с Никитой Струковым, концерт китайской классической музыки, авторские экскурсии и рассказы о кроличьей мифологии в китайской культуре.

А вечером 22 января в галерее готовятся отпраздновать Китайский новый год.

Где: Первая московская галерея восточной живописи, Малый Кисельный пер., 3 стр. 2 (ст.м. «Трубная», «Чистые Пруды», «Кузнецкий Мост»).

Когда: с 16 декабря по 23 января

Время работы: с четверга по вторник с 12:00 до 18:00, среда – выходной, также галерея не работает с 28 декабря по 4 января

Расписание лекций, мастер-классов и билеты - mos.gallery.

Входной билет (руб.): Взрослый – 450 на сайте, 500 в кассе, льготный – 200, дети до 7 лет – бесплатно

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