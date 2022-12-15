Аналогов в России нет: В Подмосковье начали выпускать новые тесты крови на сахар

Фото пресс-службы правительства Московской области

В Московской области начали выпускать новые тесты крови на содержание глюкозы. Производство находится на территории Особой экономической зоны «Дубна».

Такими тестами пользуются пациенты с сухарным диабетом, которым в течение суток постоянно нужно следить за показателями. По словам разработчиков, тест выдает готовый результат всего через 9 секунд. Причем для анализа, в отличие от многих других аналогичных систем, достаточно минимального образца крови.

- Компания является резидентом ОЭЗ «Дубна» с 2016 года, - рассказала заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. - За этот период в реализацию своего проекта компания инвестировала более 150 млн рублей и организовала на предприятии 12 высококвалифицированных рабочих мест. Дальнейшее развитие проекта предполагает увеличение штата сотрудников еще не менее чем на 30 человек.

Как сообщается, новые системы - тест-полоски, к которым также можно устанавливать ланцеты со стиральной иглой для прокола пальца. Ага словам специалистов, по составу и качеству расходного материала аналогов новым тестам в России нет.

Та же компания выпускает и тесты антигены вируса гриппа, ротавируса и аденовируса и другие. Проектная мощность производства - до 15 млн тестов в год.

Напомним, ОЭЗ «Дубна» - одна из четырех особых экономических зон, действующих в Московской области. И крупнейшая в России. Сейчас на ее территории работают более 170 компаний-резидентов. Из основной профиль - информационные, ядерно-физические технологии и медицинские технологии.