«Мы понимаем, насколько важно продолжать»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв обсудил с главой Орехово-Зуево благоустройство города и строительство первого крытого катка

Фото пресс-службы правительства Московской области

В 2023 году в Орехово-Зуевском городском округе построят первый крытый каток и запустят большой проект по благоустройству парка в городе Куровское. О развитии муниципалитета губернатор Московской области Андрей Воробьёв поговорил с главой Русланом Заголовацким и депутатом Госдумы Геннадием Паниным - бывшим руководителем округа.

- Я пригласил сегодня двух руководителей - коренных жителей этого городского округа, - отметил Андрей Воробьёв. - Часто встречаюсь с орехово-зуевцами, они говорят, что замечают вашу работу, перемены в городском округе. Вместе с тем, мы понимаем насколько важно продолжать все, что для человека имеет значение - благоустройство парка, строительство ледового дворца, новых школ.

В третьем квартале будущего года в Орехово-Зуеве откроют ФОК с крытым катком - первым в городском округе. Помимо собственно ледовой арены для хоккея и фигурного катания здесь будет действовать пункт проката коньков и кафе.

- Сейчас людям приходится ездить в другие муниципалитеты, чтобы проводить тренировки, - сообщил Руслан Заголовацкий.

Проект физкультурно-оздоровительного комплекса, который начнут строить в Орехово-Зуево.

Глава доложил губернатору о строительстве объектов социальной инфраструктуры на территории городского округа.

С 1 сентября заработал новый корпус лицея в Орехово-Зуеве - в нем будут учиться до 400 ребят из начальной школы. В 2023 году капитальный ремонт пройдет в основном здании учебного заведения. Также в округе в текущем году провели капремонт двух школ. В планах на будущий год: строительство одной школы, капитальный ремонт сразу трех школ и еще одного детского сада.

Обсудили и вопрос благоустройства. В текущем году новый сквер с сетью тропинок, детской и тренажерной площадками появился в деревне Давыдово (она носит звание самой большой деревни Московской области - более 10 тысяч жителей). В самом Орехово-Зуеве прошло благоустройство пляжа популярного у горожан Исаакиевского озера. Начали наводить порядок и в историческом Парке 1 Мая.

А в городе Куровское (он находится в 30 километрах от Орехово-Зуева) в будущем году начнётся первый этап благоустройства парка «Меланж». Проект, по которому будут вестись работы, стал победителем Всероссийского конкурса среди малых городов и исторических поселений.

- Андрей Юрьевич давал поручение выйти с этим проектом на Всероссийский конкурс, - напомнил глава округа. - Мы это сделали и получили федеральный грант.