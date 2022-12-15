Роспотребнадзор рассказал, где в Москве вновь рекомендуется носить маски

В Москве осложнилась ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Москве осложнилась ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом говорится в очередном анализе санэпидобстановки, который публикует региональный Роспотребнадзор. Поэтому ведомство рекомендовало вернуть масочный режим в больницы, поликлиники и учреждения соцзащиты.

- Рекомендовано ношение масок персоналом, обеззараживание воздуха в помещениях с возможным скоплением людей, проведение термометрии у амбулаторных пациентов на входе, - говорится в сообщении.

В стационарах также рекомендуется запретить родственникам посещать пациентов. Отметим, что некоторые учреждения здравоохранения и ранее соблюдали масочный режим, а также ограничивали очные встречи больных с визитерами.

Также ведомство напомнило, как принимается решения об объявлении карантина в школьных классах, детсадовских группах или учреждениях допобразования. Если 20% детей заболели гриппом или ОРВИ, то директор может принять решение о приостановке учебного процесса. И такие прецеденты уже есть. Однако полностью ни одно учебное заведение пока не закрыли.

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Сколько москвичей привились от гриппа

Кампания по вакцинации началась 1 сентября. В отчете Роспотребнадзора указано, что привились около 7,5 млн человек. Это 59,2% от всего населения города. Больше всего прививок сделали сотрудники лечебно-профилактических организаций, социальной защиты, работники транспорта — более 75%.