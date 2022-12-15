«Салютов не будет»: Губернатор Андрей Воробьёв рассказал, как Подмосковье будет праздновать Новый год

Фото пресс-службы правительства Московской области

В Московской области в этом году не будут проводить масштабные праздничные гуляния в честь встречи Нового года. Но при этом уделят максимальное внимание детям, которые традиционно больше всех ждут праздников.

- Что касается салютов или фейерверков, то у нас в области их не будет, - рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в интервью на радио Sputnik. - Хотя мы, конечно, не можем запретить это делать какой-то отдельно взятой семье в отдельно взятом доме.

При этом елки для детей будут проводиться в каждом муниципалитете.

- В «Крокусе» пройдет интересное представление для всех детей военнослужащих, всех будут ждать подарки. 6,5 тысяч человек вмещает этот большой зал.

Новый год традиционно - один из самых массовых сезонов, когда в Московскую область едут туристы. К их приему Подмосковье уже готово: гостей ждут отели, парки, музеи, выставки, площадки для разных спортивных активностей, включая горнолыжные курорты.

Одна из новогодних традиций Подмосковья - благотворительная акция «Стань Дедом Морозом!». В этом году ее посвятили детям из присоединенных к России территорий - ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона.

- Стараемся позаботиться о подарках тем, у кого нет родителей, - отметил Андрей Воробьёв. - У нас в Подмосковье детских домов нет, а вот в новых территориях мы увидели 1200 детишек, которые живут в детдомах. Всем им через портал «Добродел» каждый из нас - жителей Подмосковья - может сделать подарки.

КОНКРЕТНО

1. Условия можно почитать на региональном портале «Добродел». https://dobrodel.mosreg.ru/ - кликнув на баннер «Стань Дедом Морозом!»

2. На специальном сайте акции размещены фотографии детей и их письма, написанные Деду Морозу.

3. Любой желающий может выбрать ребенка, которому хочет сделать подарок, позвонить на горячую линию 122, набрав добавочный номер 6, и сообщить имя ребенка.

4. Далее - принести свой подарок в любое удобное (из списка) место.

5. Акция продлится до 20 декабря, а все переданные детям подарки будут в течение нескольких дней доставлены в ЛДНР, Запорожскую и Херсонскую области.