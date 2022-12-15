«Остались сидеть на полу в летней одежде...». Почему более двух тысяч туристов застряли в аэропортах Москвы и Египта

Туристы атаковали горячую линию и сотрудников iFly жалобами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заложниками конфликта авиаперевозчика iFly с властями Иордании оказались суммарно свыше 2 тысяч туристов. Утром 15 декабря из Внуково должны были вылететь три рейса: отвезти новых туристов и забрать отдохнувших. Однако вылеты перенесли по довольно нестандартной причине.

— Мы покупали тур у Tez Tour. Приехали во Внуково в ночь на 15 декабря и выяснилось, что регистрации на рейс не планируется. Вместе с нами еще два рейса таких же несостоявшихся туристов (рейсы 707, 709 и 711 — прим. авт.). Вылететь должны были около семи утра. Перенесли на 14:30. Сначала везти в гостиницу не хотели, а в зоне ожидания людям даже не хватало мест, сидели на полу, — рассказала kp.ru пассажирка Ольга.

Туристы атаковали горячую линию и сотрудников iFly жалобами. Тогда людей начали развозить по гостиницам на территории Новой Москвы. Поехали не все: некоторые остались сидеть в аэропорту. Также люди получили ваучеры на горячее питание.

— Дискомфорт еще и в том, что многие налегке: мы же в Египет летели, в Хургаде сейчас +26! Люди в летней обуви, спортивных костюмах, — посетовали пассажиры. — Но больше всего нас удивляет то, что еще два дня назад было понятно, что рейс может сорваться. Но ни оператор, ни авиакомпания будто не были к этому готовы.

В Ассоциации Туроператоров (АТОР) сообщают, что на трех рейсах iFly суммарно не смогли улететь более 1000 пассажиров. И еще около 1000 человек сейчас находятся в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе — они должны были улететь этими же самолетами обратно в Россию.

Более 2000 человек не могут улететь в Египет из Москвы и обратно. Фото: Марина Полякова

В АТОР объясняют, что запрет на полеты связан с позицией властей Иордании. Об этом было известно еще 13 декабря. Над воздушным пространством небольшого государства проходят авиамаршруты в Египет. Другие пути — через Европу или Сирию — оба закрыты для российских авиасудов. Европа по причине «недружественных действий». А в Сирии полеты запрещены из-за военных действий.

У iFly страховочный сертификат от российских страховщиков. Но он не устраивает иорданцев. Потому что сами самолеты — не принадлежат фирме, они в лизинге у зарубежных компаний. А после начала СВО те велели вернуть самолеты. Наши авиакомпании от этого требования отказались и перерегистрировали их в России. Однако это нарушает прочие международные соглашения. Вот Иордания и «встала в позу».

— Авиакомпания разработала альтернативный маршрут для выполнения рейсов в Египет и в настоящее время находится в ожидании согласования маршрута авиационными властями России. Актуальная информация по вылетам будет озвучена представителями авиакомпании и туроператора, как только перевозчик получит разрешение на пролет по новому маршруту, — сообщили в iFly.

Альтернативный маршрут — это, вероятно, пролет над территорией Турции. Его используют другие российские авиакомпании.