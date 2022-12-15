Сергей Собянин рассказал о новых проектах в первичном звене столичного здравоохранения

О новых проектах в первичном звене столичного здравоохранения 15 декабря мэр Москвы Сергей Собянин рассказал на форуме профессионалов «Моя поликлиника» Фото: Алиса ТИТКО

Здравоохранение в Москве стремительно меняется, вводится единая цифровая система, поликлиники приводят к одному стандарту оформления и наличию медицинского оборудования. О новых проектах в первичном звене столичного здравоохранения 15 декабря мэр Москвы Сергей Собянин рассказал на форуме профессионалов «Моя поликлиника», который продлится до 17 декабря в Гостином дворе.

- Такого форума мы в Москве никогда не собирали, нам нужно оценить, с какими трудностями сталкивались и что делать дальше. В Москве было важно изменить отношение горожан к здравоохранению. Что мы видели? Когда приходишь в поликлинику, мы видели очереди возле регистратуры, врачи перегружены. Ничего не менялось 20-30 лет, - сказал Сергей Собянин.

Такого форума мы в Москве никогда не собирали Фото: Алиса ТИТКО

Посещаемость московских поликлиник и заполняемость стационаров за последние полтора года увеличилось в 1,5 раза, но не из-за того, что увеличилась заболеваемость. По словам Сергея Собянина, люди стали чаще посещать медицинские учреждения, когда увидели изменения.

- Мы изменили структуру наших поликлиник. Оплата труда административного персонала достигала 40%, до врачей тоже не доходили деньги. Были поликлиники, где не было всех необходимых врачей, а были с полным набором: с МРТ, КТ, с узкими специалистами. Чтобы попасть из одной в другую, нужно было пройти целое испытание, - напомнил Сергей Собянин.

Цифровизация в московских поликлиниках, по словам Сергея Собянина, стала необходимым этапом модернизации здравоохранения в городе. Были введены новые сервисы - электронная медицинская карта, запись к врачу через мобильное приложение, электронные больничные. Был выработан московский стандарт поликлиник.

- Для половины больниц московский стандарт поликлиник не подошел, так как здания были введены в 50-х, 60-х годах. Мы стали думать, сколько поликлиник привести в порядок: 30, 100, теперь 200 поликлиник. Такой масштаб сделать за два года было сложно. Теперь москвичи получили другую логистику, атмосферу, - сказал Сергей Собянин.

В модернизированных поликлиниках стал рождаться проект с новыми сервисами, стали работать над формированием новой культуры коммуникации между врачом и пациентом. Эту тему, а также современное диспансерное наблюдение, цифровую поликлинику, стандартизацию в первичном звене, виртуальный прием, психосоматику в амбулаторной практике продолжат обсуждать на профессиональном форуме «Моя поликлиника». Говорили и о модернизации медицины в регионах России.

- С 2019 года реализуется национальный проект здравоохранения, в рамках которого все регионы сконцентрировались на ключевых проблемах. За это время в стране было введено в эксплуатацию 1800 объектов, поставили 1300 единиц мобильных комплексов. На программу тратится 680 млрд рублей, мы планируем ее реализовывать до 2025 года, хотя Москва значительно опережает эти планы, - сказала Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства России.

В форуме принимают участие свыше 80 ведущих экспертов здравоохранения из Москвы и регионов России: врачи, главы крупнейших медцентров, ученые.

Одна из главных тем - масштабная программа модернизации первичного звена. Сейчас в Москве ремонтируют более 200 городских поликлиник. После капитального ремонта уже открыто 69 зданий. Параллельно ведется строительство 18 новых зданий.

В форуме принимают участие свыше 80 ведущих экспертов здравоохранения из Москвы и регионов России: врачи, главы крупнейших медцентров, ученые Фото: Алиса ТИТКО

Ежедневно для гостей форума будет работать интерактивная выставка с проектами в сфере здравоохранения: это и шоурумы модернизированных кабинетов, и сердечно-легочная реанимация.

В «Уголке здоровья» установили робот-диагност и диагностический комплекс для экспресс-анализа ключевых показателей организма (давления, веса). Все желающие смогут принять участие в спортивной тренировке и посетить мастер-классы по лечебной гимнастике от преподавателей проекта «Московское долголетие».

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