Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил стройку школы на 1375 детей в Солнечногорске

Фото: Антон Чер­нов

Деревня Голубое в городском округе Солнечногорск только по названию все еще деревня. Рядом московский Зеленоград, Пятницкое шоссе, станция Алабушево и в последние годы населенный пункт активно обрастает новостройками. Сюда переезжают молодые семьи с детьми. В какой-то момент в Голубом стало серьезно не хватать школы. Жители здешних жилых комплексов «Зеленоградский» и «Мелодия Леса» пока вынуждены возить своих ребятишек в соседние школы.

Сейчас в Голубом активно строят здание будущей школы - в рамках нацпроекта «Образование» и областной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Как идут работы проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

- Школу в деревне Голубое ждут уже много лет, - отметил губернатор. - Населенный пункт разрастается, здесь много молодых семей с детьми. Школа является социально важным объектом в деревне. Сейчас для 420 учащихся организован подвоз до Андреевской СОШ и обратно.

Здание новой школы будет четырехэтажным, а по количеству учащихся (1375, напомним) станет одной из самых больших в Солнечногорском городском округе. Помимо кабинетов здесь появятся учебные лаборатории и общественные зоны, актовый зал, столовая и библиотека. На прилегающей территории - стадион.

- Закладка капсулы была 31 мая прошлого года. Открыть планируем 1 сентября 2024-го, - рассказал Андрей Воробьёв. - Строители у нас добросовестные, построили уже много школ в Подмосковье.

В течение 2023 года в Московской области будут построены 37 школ на 26,6 тысяч мальчишек и девчонок. Еще 63 школы в разных муниципалитетах будут капитально отремонтированы.