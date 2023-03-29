«Обновляем автопарк»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв передал машины скорой помощи в 14 муниципалитетов

Фото: Антон ЧЕРНОВ

Автопарк системы скорой помощи Московской области продолжает пополняться новыми машинами. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв передал еще 14 автомобилей нескольким муниципалитетам.

Церемония вручения ключей от техники прошла на территории новой подстанции скорой помощи в Солнечногорске. Ее построили в микрорайоне Выстрел всего за четыре месяца.

Помимо Солнечногорска новые машины будут работать в Можайске, Волоколамске, Истре, Лобне, Дубне, Сергиевом Посаде, Королеве, Ликино-Дулеве, Шатуре, Егорьевсе, Раменском, Домодедове и Чехове.

- Сегодня у нас очень приятная миссия - вручить машины скорой помощи. Стараемся автомобили покупать, обновляем парк, - рассказал Андрей Воробьёв. - У нас до ковида было на ходу порядка 700, сейчас тысяча. Знаю, что вы много помогаете людям.

Губернатор поблагодарил медиков и сотрудников скорой помощи за непростой ежедневный труд.

- Новая станция скорой помощи, я думаю, всем понравилась. Мы делаем все, чтобы они имели такой современный вид.

Ранее подстанция занимала здание, которое было построено в 1953 году. Вместо него возвели двухэтажное строение с кабинетами врачей и фельдшеров, комнатами для водителей, зоной отдыха для персонала и ремонтной зоной с мойкой для машин.

Коллектив Солнечногорской подстанции СМП (скорой медицинской помощи) - это 11 врачей, 50 фельдшеров, 11 медицинских сестер/братьев, 39 водителей скорой. Почти половина сотрудников (50 человек) получают ежемесячную областную выплату за аренду жилья в размере 20 тысяч рублей, 44 сотрудникам ежемесячно компенсируют из муниципального бюджета на проезд по 3 тысячи рублей.

На данный момент на территории Московской области действуют 55 подстанций (и еще две готовятся к открытию) и 83 поста скорой медицинской помощи. На текущий момент их совокупный автопарк состоит из 864 машин класса В (это «обычные» скорые) и 117 реанимобилей. Более половины этой техники (618 машин, в том числе 63 реанимобиля) были обновлены за последние три года - с 2020-го по 2023-й. В этом году скорая помощь Подмосковья получит еще 118 авто.