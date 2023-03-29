«Есть задача менять качество жизни»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал о преобразованиях поселка при уникальном институте в Солнечногорске

Фото: Константин СЕМЕНЕЦ

Как известно, 8 из 14 российских наукоградов находятся на территории Московской области. Но и в других муниципалитетах Подмосковья немало научных центров федерального масштаба. Один из них Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений с Солнечногорске.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил ВНИИФТРИ, осмотрел уникальные лаборатории и пообщался с сотрудниками. Сегодня здесь работают около 1700 человек. Большинство из них живут в поселке Менделеево. До 2022 года этот объект был федеральной собственностью, но теперь передан на баланс городского округа. Поэтому у региона большие планы по развитию и благоустройству этой территории.

- Приятно знать, что эталонное время России определяется у нас, в Подмосковье, в поселке Менделеево, и передается по всему миру, - отметил губернатор.

Для справки: На базе ВНИИФТРИ действует Главный метрологический центр Государственной службы времени и частоты России.

- И в целом здесь идет серьезная научная работа с эталонами, которая важна для экономики, национальной безопасности, технологического суверенитета страны. Особенно интересно всё, что связано с точностью навигации и спутниковой связью, 5G и беспилотным транспортом. За этими технологиями будущее. Поэтому хочется пожелать нашим ученым, инженерами, новаторам новых прорывных идей и успешных экспериментов.

Генеральный директор ФГУП «ВНИИФТРИ» Сергей Донченко объясняет, что подмосковный институт - уникальный даже по международным меркам, а в России - единственный в своем роде.

- Наш институт уникальный хранит, эксплуатирует и применяет 53 государственных первичных эталона различных единиц: единица времени – секунда, длины, радиотехнические эталоны, эталоны для работы системы ГЛОНАСС.

Фото: Константин СЕМЕНЕЦ

Мы со своей стороны стараемся поддерживать стратегические предприятия и научные центры, заботиться о сотрудниках, - рассказал Андрей Воробьёв. - Подмосковье - регион науки, территория большого числа научных организаций и наукоемких производств.

По словам губернатора, регион сейчас активно обсуждает с России вопрос о перезагрузке наукоградов Московской области. (К слову, ни в одном другом регионе страны нет более одного наукограда).

- Очевидно, что нужна свежая кровь и новые мотивации для этих территорий. С одной стороны, есть задача менять качество жизни, создавать условия для людей, которые стремятся реализовать себя на научном поприще. С другой - нужно стягивать более серьезные ресурсы, запускать масштабные проекты, чтобы получать отдачу и результат, отвечающий национальным интересам и вызовам времени.

Кадровый состав ВНИИФТРИ постепенно омолаживается за счет прихода выпускников столичных и подмосковных вузов. В рамках поддержки молодых ученых сотрудники института участвуют в губернаторской программе «Социальная ипотека».

На встрече с губернатором работники научного центра, живущие в Менделеево, рассказали о проблемах поселка. Одна из них - изношенные инженерные сети. Коммуникации очень сильно изношены, на некоторых участках - до 85%. Из-за этого минувшей зимой в морозы произошло несколько аварий, потрепавших нервы местным жителям. Специалисты уже подсчитали, что капитальный ремонт необходим 29,3 километрам теплосетей Менделеево. Местная котельная тоже давно износилась, ей нужна модернизация.

Эти работы будут проведены до конца 2024 года.

- Коммунальное хозяйство Менделеево было передано на баланс муниципалитета недавно, - напомнил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин. - Мы включили капитальный ремонт тепловых сетей и ГВС в областную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» и планируем провести работы в 2023-2024 годах. Параллельно продолжим поиски возможностей для ремонта котельной и доукомплектации водозаборного узла.