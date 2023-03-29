Собянин: Большой кольцевой линией метро уже пользуются около миллиона человек ежедневно

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня, 29 марта, мэр Москвы Сергей Собянин отвечает на вопросы горожан в прямом эфире телеканала «ТВ Центр». Разговор начался с главной «премьеры» этого года - полного запуска Большой кольцевой линии метро.

- Такие стройки, как Большая кольцевая линия метро, тяжелые не только для строителей, но и для жителей, и экономики города, - не стал скрывать мэр. - Но результат нужный и важный для всех. Сегодня около миллиона человек ежедневно пользуется БКЛ. В среднем процентов на 20-25 разгрузились соседние линии, на 17 процентов - МЦК.

По его словам, после старта Большого кольца около 80 тысяч пассажиров впервые пришли в метро.

- Их раньше там не видели, они ездили на личном транспорте, - уточнил Собянин. - Но мы не пересаживаем никого из личных автомобилей на общественный транспорт. Люди сами выбирают, где им комфортнее. Еще отмечу, что квартиры в домах около новых линий метро дорожают на 20 процентов после запуска движения на этих участках.