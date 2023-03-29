Собянин - о запуске новых линий МЦД, реконструкции районных поликлиник и весенних праздниках

Мэр Москвы на церемонии открытия Большой кольцевой линии Московского метро, март 2023 г. Фото: Иван МАКЕЕВ

Традиционно мэр столицы Сергей Собянин пообщался с жителями сегодня, 29 марта, в прямом эфире телеканала «ТВ Центр». Желающие задать вопрос заранее присылали через mos.ru письменные и видео-обращения. Темы самые разные - от социалки и транспорта до помощи бизнесу и развития инноваций.

Вот что сказал мэр…

НА БОЛЬШОМ КОЛЬЦЕ ЕЗДЯТ ОКОЛО МИЛЛИОНА ПАССАЖИРОВ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

- Такие стройки, как Большая кольцевая линия метро, тяжелые не только для строителей, но и для жителей, и экономики города. Потому что это постоянные ограничения, временные перекрытия линий, шум, испытания. Но результат нужный и важный для всех. Сегодня около миллиона человек ежедневно пользуется БКЛ. В среднем свободнее на 20-25 процентов стало на действующей Кольцевой линии, на 17 процентов - на МЦК, часть радиальных линий тоже разгрузилась. Около 80 тысяч пассажиров впервые пришли в метро. Их раньше там не видели, они ездили на личном транспорте. Но мы не пересаживаем никого из личных автомобилей на общественный транспорт. Люди сами выбирают, где им комфортнее. Еще отмечу, что квартиры в домах около новых линий метро дорожают на 20 процентов после запуска движения на этих участках.

ЭЛЕКТРОБУСОВ, НОВЫХ ТРАМВАЕВ И ПОЕЗДОВ МЕТРО СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

- Московские центральные диаметры (МЦД) - сегодня по сути наземное метро, ничем не уступающее подземному. Новые диаметры, третий и четвёртый, планируем открыть к сентябрю этого года. Поезда будут ходить по этим направлениям чаще в полтора-два раза в часы пик.

Кроме того, за два-три года планируем полностью завершить обновление трамвайного парка. Благодаря замене трамвайных путей количество пассажиров, которые пользуются трамваями, начало увеличиваться.

Что касается электробусов, они придут во все районы столицы. Мы планируем заменить все автобусы электробусами. Москва одной из первых в Европе динамично меняет автобусный парк. В этом году получим 500 электробусов, а за ближайшие два года удвоим их количество. Сегодня понятно, что электрический транспорт выгоднее обычных машин с моторным топливом. Весь мир движется в этом направлении.

Сергей Собянин на месте строительства северного дублера Кутузовского проспекта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«МОСКВИЧ» ДЛЯ ТАКСИ И КАРШЕРИНГА

- В этом году появятся новые модели «Москвича» - и седан, и кроссовер. А как они будут выглядеть, мы позже покажем. В каршеринге «Москвичи» поедут уже в этом году. Мы постоянно работаем также и над обновлением парка такси, чтобы это были качественные современные машины. Там тоже появятся «Москвичи». А в обозримом будущем перейдём на электрическую тягу и в каршеринге, и в такси.

ПО РЕКЕ ПРОКАТИМСЯ БЫСТРЕЕ

- В этом сезоне по Москве-реке пойдут первые электрические трамвайчики в виде общественного транспорта. Количество судов и маршруты будут расширяться. Эти инновационные суда сейчас строятся в Санкт-Петербурге. Дальше возможно будем проводить локализацию производства в Москве.

ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДА НЕ ОТМЕНЯЮТСЯ

- Экономика Москвы достаточно устойчива. Все работает: пищевая промышленность наращивает объемы, фармацевтические компании строят заводы, малый бизнес создает новые предприятия. Импорта стало меньше, отечественной продукции стало больше. Москва не отказывается ни от каких планов развития города. Темпы благоустройства не снижаем. В этом году отремонтируем более полутора тысяч дворов, приведем в порядок больничные территории, школьные площадки, полтора десятков парков и скверов, набережные.

Художественный руководитель Московского Театра эстрады Геннадий Хазанов, Мэр Москвы Сергей Собянин , певец Лев Лещенко и актер Федор Добронравов во время осмотра работ по реконструкции театра Эстрады. Фото: Михаил ФРОЛОВ

НА ВЕСЕННИХ ФЕСТИВАЛЯХ ПРОВЕДУТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ

- В этом году проведем фестивали «Пасхальная неделя», «Московская весна», мероприятия к Дню Победы. У людей должны быть возможности для отдыха, хорошего настроения, улыбок, несмотря на сложности, которые мы переживаем. На весенних фестивалях будет много благотворительности, чтобы помочь военнослужащим и их семьям.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ МЭР

О строительстве Московского скоростного диаметра

- Сейчас строим южный участок МСД. Надеюсь, в этом году его запустим. Дальше он пойдет в Новую Москву. Ключевое значение МСД - разгрузить целый ряд магистралей и центр города.

О реконструкции районных поликлиник

- Уже 78 зданий обновили, врачи в них принимают пациентов. Осталось 120 поликлиник привести в порядок. Это гигантский процесс, очень тяжелый. Мы за три года создаем по сути дела заново 200 зданий.

О Едином центре поддержки участников СВО

- Мы 80% охватили всех семей, и 95% всех вопросов, которые они нам задают, решили. В центр обращаются по самым разным вопросам - юридическим, финансовым, медицинским, социальным, за психологической поддержкой.