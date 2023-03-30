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Общество30 марта 2023 11:50

Собянин: Первая очередь Троицкой линии метро построена на 60 процентов

По своей длине новый маршрут станет вторым после БКЛ
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Мэр уточнил, что тоннели на маршруте пройдены примерно на 80 процентов

Мэр уточнил, что тоннели на маршруте пройдены примерно на 80 процентов

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В столице продолжается строительство Троицкой линии метро. Напомним, она пройдет от станции «ЗИЛ» Московского центрального кольца до города Троицк в Новой Москве. Маршрут с 17 станциями протянется через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа.

«По масштабу Троицкая линия длиной 40 километров - вторая после БКЛ, - сказал сегодня, 30 марта, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра строительства станции «Генерала Тюленева» на участке Троицкой линии от «ЗИЛа» до «Коммунарки».- Первая очередь должна быть запущена в следующем году. Это 25 километров от «ЗИЛа» до «Коммунарки». Готовность этой линии на сегодняшний день около 60%».

Мэр уточнил, что тоннели на маршруте пройдены примерно на 80 процентов.

«До ноября проходка должна быть обеспечена в полном объеме, - отметил Собянин. - Сейчас станции запускаются одновременно, поэтому они должны быть примерно в равной готовности».

ЧТО ДЕЛАЮТ

Сегодня на Троицкой линии метро строится отрезок от станции «ЗИЛ» до «Коммунарки». На нем откроют 11 станций - «ЗИЛ», «Крымская», «Академическая», «Вавиловская», «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская», «Корниловская», «Бачуринская», «Коммунарка».

При этом «ЗИЛ» и «Крымская» станут пересадочными на одноимённые станции МЦК. Кроме того, пассажиры смогут попасть на БКЛ - с «Новаторской», на Калужско-Рижскую линию - с «Академической».

«Коммунарка» станет крупным пересадочным узлом с Сокольнической линией. В перспективе со станции «ЗИЛ» откроют пересадку на Бирюлёвскую линию метро.

Станция «Генерала Тюленева» разместится вдоль одноименной улицы на пересечении с улицей Теплый Стан. Сооружение мелкого заложения с одним подземным вестибюлем станет частью транспортно-пересадочного узла, в котором свяжут метро и наземку. Им смогут пользоваться около 31 тысячи пассажиров в сутки.

На сегодня станция готова на 55 процентов. Ее украшением станет установленное над эскалатором панно из перфорированного алюминиевого листа с изображением генерала Ивана Тюленева, полного Георгиевского кавалера и Героя Советского Союза. Его имя носит будущая станция.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

После открытия станции «Генерала Тюленева» жители района Тёплый Стан смогут экономить в поездках на многих маршрутах до 20 минут в день. К примеру, до станции БКЛ «Новаторская» можно будет доехать за 9 минут, до станции МЦК «Крымская» - за 18 минут.

В целом Троицкая линия метро частично разгрузит центральные и южные участки сразу двух линий подземки - Калужско-Рижской и Сокольнической.

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