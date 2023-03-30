Собянин: Первая очередь Троицкой линии метро построена на 60 процентов

Мэр уточнил, что тоннели на маршруте пройдены примерно на 80 процентов Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В столице продолжается строительство Троицкой линии метро. Напомним, она пройдет от станции «ЗИЛ» Московского центрального кольца до города Троицк в Новой Москве. Маршрут с 17 станциями протянется через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа.

«По масштабу Троицкая линия длиной 40 километров - вторая после БКЛ, - сказал сегодня, 30 марта, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра строительства станции «Генерала Тюленева» на участке Троицкой линии от «ЗИЛа» до «Коммунарки».- Первая очередь должна быть запущена в следующем году. Это 25 километров от «ЗИЛа» до «Коммунарки». Готовность этой линии на сегодняшний день около 60%».

Мэр уточнил, что тоннели на маршруте пройдены примерно на 80 процентов.

«До ноября проходка должна быть обеспечена в полном объеме, - отметил Собянин. - Сейчас станции запускаются одновременно, поэтому они должны быть примерно в равной готовности».

ЧТО ДЕЛАЮТ

Сегодня на Троицкой линии метро строится отрезок от станции «ЗИЛ» до «Коммунарки». На нем откроют 11 станций - «ЗИЛ», «Крымская», «Академическая», «Вавиловская», «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская», «Корниловская», «Бачуринская», «Коммунарка».

При этом «ЗИЛ» и «Крымская» станут пересадочными на одноимённые станции МЦК. Кроме того, пассажиры смогут попасть на БКЛ - с «Новаторской», на Калужско-Рижскую линию - с «Академической».

«Коммунарка» станет крупным пересадочным узлом с Сокольнической линией. В перспективе со станции «ЗИЛ» откроют пересадку на Бирюлёвскую линию метро.

Станция «Генерала Тюленева» разместится вдоль одноименной улицы на пересечении с улицей Теплый Стан. Сооружение мелкого заложения с одним подземным вестибюлем станет частью транспортно-пересадочного узла, в котором свяжут метро и наземку. Им смогут пользоваться около 31 тысячи пассажиров в сутки.

На сегодня станция готова на 55 процентов. Ее украшением станет установленное над эскалатором панно из перфорированного алюминиевого листа с изображением генерала Ивана Тюленева, полного Георгиевского кавалера и Героя Советского Союза. Его имя носит будущая станция.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

После открытия станции «Генерала Тюленева» жители района Тёплый Стан смогут экономить в поездках на многих маршрутах до 20 минут в день. К примеру, до станции БКЛ «Новаторская» можно будет доехать за 9 минут, до станции МЦК «Крымская» - за 18 минут.

В целом Троицкая линия метро частично разгрузит центральные и южные участки сразу двух линий подземки - Калужско-Рижской и Сокольнической.