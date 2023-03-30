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Общество30 марта 2023 14:30

Жертва агрессии или провокаторша? Появились новые подробности конфликта учителя и ученицы в подмосковной школе

СК возбудил уголовное дело по факту конфликта ученицы и учителя в школе в подмосковном Дмитрове
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
Кадр из видеоролика, на котором учительница Мария Хамиловна К. позволила себе ударить ученицу.

Кадр из видеоролика, на котором учительница Мария Хамиловна К. позволила себе ударить ученицу.

ПОД ПРИЦЕЛОМ КАМЕРЫ

- Ты почему лохматая ходишь? Волосы не убираешь. Как чучело огородное, — в кадре учитель и ученица. Взрослая женщина стучит по лбу ребенку.

- Мне мама так говорит, — отвечает девочка.

- А тебе мама не говорит, чтоб ты лохматой не ходила? - взрослая женщина хватает девочку за хвост и нагибает ее голову вниз. Звук удара.

- Ай! - кричит девочка.

Эти кадры в сети появились на этой неделе, хотя произошло все 17 марта. В подписи к видео, выложенному в сеть, значится: это школа номер 2 городка Яхромы (он расположен недалеко от Дмитрова, там живет примерно 14 тысяч человек), урок русского языка и литературы в шестом классе, педагог - Мария Хамиловна К.

ДОВЕЛИ И РАЗВЕЛИ?

Телефон директора школы отключен, однокашники на тему случившегося говорят крайне осторожно: да, такое было, учитель уволен. В соцсетях при обсуждении произошедшего столкнулись две диаметрально противоположные точки зрения, которые разделили общественность на тех, кто "за" учителя, и тех, кто "за" ученицу.

- Я сама когда-то училась в этой школе, и нам ставили на замену Марию Хамиловну. И это был сущий кошмар: если кто-то не мог ответить на ее вопрос, она называла его тупым, могла практически любого за короткое время довести нервного срыва, — вспоминает Светлана М.

Выпускница школы Светлана об опыте общения с Марией Хамиловной: "Это был сущий кошмар".

Выпускница школы Светлана об опыте общения с Марией Хамиловной: "Это был сущий кошмар".

Другая мама в ответ на вопросы просто скидывает переписку родителей пятиклашек с классным руководителем:

"Дети говорят, что сегодня на уроке Мария Хамиловна унижала Евгения, мальчика из нашего класса, и довела его до слез".

"Сына аж трясет от нее. Говорит: "Мама, я готов пойти хоть в интернат, только если ее там не будет".

"Вика говорит, что она на всех орет".

- Мы выдержали в этом классе до октября 2021 года, потом перевелись - здоровье сына мне дороже, — комментирует переписку одна из родительниц.

ДЕТКИ - ТОЖЕ НЕ КОНФЕТКИ

В интернете даже есть петиция, которую в прошлом году создали родители. В ней они просят оградить их детей от Марии Халиловны и ее методов воспитания. Петиция набрала 89 голосов и была закрыта.

Почему? Потому что, как говорит, другая сторона, детки нынче тоже - далеко не конфетки.

- Моему сыну 12 лет, тоже частенько слышу про то, что учителя обижают учеников. А потом поприсутствовала на уроках, увидела, что там творится и как дети ведут себя по отношению к учителям - просто безобразно, ни капли уважения, — призналась корреспонденту kp.ru Ульяна К. - У сына в соцсетях видела я эту девочку - с вейпами возле ТЦ.

О том, что пострадавшая - далеко не ангел, говорят и те, кто учится с ней в одной школе:

- Она же постоянно на уроках "ворон считает". С ней общаться - все равно, что со стенкой. Учителя оставили без работы, не разобравшись в ситуации. Никто не знает, что было до того момента, когда началась съемка. А теперь девочка бегает по школе и хвастается, что из-за нее уволили учителя, — пишет в комментариях к видео 15-летняя девочка-подросток. Однако более подробные сведения о происходящем в школе от нее получить к моменту публикации не удалось.

- Она вела у меня уроки, и она вполне адекватная, — выступила в защиту учительницы одна из учениц школы.

Тем временем ситуацией заинтересовались правоохранительные органы:

- Возбуждено уголовное дело по факту халатности. Будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана правовая оценка действиям учителя, — сообщает ГСУ СК РФ по Московской области. - Проводятся допросы родителей школьницы, а также сотрудников учебного заведения.

Корреспондент kp.ru также направил запрос в министерство образования Московской области с просьбой прокомментировать ситуацию и предпринятые меры. Однако к моменту публикации ответа не получено.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Нина Ковалюнас, кандидат философских наук, доцент, НЛП-консультант:

- Ситуация эта неприемлема с точки зрения человека, педагога и психолога. Взрослая женщина фактически перечеркивает авторитет учителя, нарушает физические границы ученицы без ее на то разрешения и унижает ребенка, — все это неприемлемо нигде, особенно в школе, где детям демонстрируются нормы человеческого поведения. Если учителя "доводят", если нервы не выдерживают, нужно брать больничный, а не вести себя так, как на видео.

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