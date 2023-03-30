Жертва агрессии или провокаторша? Появились новые подробности конфликта учителя и ученицы в подмосковной школе

Кадр из видеоролика, на котором учительница Мария Хамиловна К. позволила себе ударить ученицу.

ПОД ПРИЦЕЛОМ КАМЕРЫ

- Ты почему лохматая ходишь? Волосы не убираешь. Как чучело огородное, — в кадре учитель и ученица. Взрослая женщина стучит по лбу ребенку.

- Мне мама так говорит, — отвечает девочка.

- А тебе мама не говорит, чтоб ты лохматой не ходила? - взрослая женщина хватает девочку за хвост и нагибает ее голову вниз. Звук удара.

- Ай! - кричит девочка.

Эти кадры в сети появились на этой неделе, хотя произошло все 17 марта. В подписи к видео, выложенному в сеть, значится: это школа номер 2 городка Яхромы (он расположен недалеко от Дмитрова, там живет примерно 14 тысяч человек), урок русского языка и литературы в шестом классе, педагог - Мария Хамиловна К.

ДОВЕЛИ И РАЗВЕЛИ?

Телефон директора школы отключен, однокашники на тему случившегося говорят крайне осторожно: да, такое было, учитель уволен. В соцсетях при обсуждении произошедшего столкнулись две диаметрально противоположные точки зрения, которые разделили общественность на тех, кто "за" учителя, и тех, кто "за" ученицу.

- Я сама когда-то училась в этой школе, и нам ставили на замену Марию Хамиловну. И это был сущий кошмар: если кто-то не мог ответить на ее вопрос, она называла его тупым, могла практически любого за короткое время довести нервного срыва, — вспоминает Светлана М.

Выпускница школы Светлана об опыте общения с Марией Хамиловной: "Это был сущий кошмар".

Другая мама в ответ на вопросы просто скидывает переписку родителей пятиклашек с классным руководителем:

"Дети говорят, что сегодня на уроке Мария Хамиловна унижала Евгения, мальчика из нашего класса, и довела его до слез".

"Сына аж трясет от нее. Говорит: "Мама, я готов пойти хоть в интернат, только если ее там не будет".

"Вика говорит, что она на всех орет".

- Мы выдержали в этом классе до октября 2021 года, потом перевелись - здоровье сына мне дороже, — комментирует переписку одна из родительниц.

ДЕТКИ - ТОЖЕ НЕ КОНФЕТКИ

В интернете даже есть петиция, которую в прошлом году создали родители. В ней они просят оградить их детей от Марии Халиловны и ее методов воспитания. Петиция набрала 89 голосов и была закрыта.

Почему? Потому что, как говорит, другая сторона, детки нынче тоже - далеко не конфетки.

- Моему сыну 12 лет, тоже частенько слышу про то, что учителя обижают учеников. А потом поприсутствовала на уроках, увидела, что там творится и как дети ведут себя по отношению к учителям - просто безобразно, ни капли уважения, — призналась корреспонденту kp.ru Ульяна К. - У сына в соцсетях видела я эту девочку - с вейпами возле ТЦ.

О том, что пострадавшая - далеко не ангел, говорят и те, кто учится с ней в одной школе:

- Она же постоянно на уроках "ворон считает". С ней общаться - все равно, что со стенкой. Учителя оставили без работы, не разобравшись в ситуации. Никто не знает, что было до того момента, когда началась съемка. А теперь девочка бегает по школе и хвастается, что из-за нее уволили учителя, — пишет в комментариях к видео 15-летняя девочка-подросток. Однако более подробные сведения о происходящем в школе от нее получить к моменту публикации не удалось.

- Она вела у меня уроки, и она вполне адекватная, — выступила в защиту учительницы одна из учениц школы.

Тем временем ситуацией заинтересовались правоохранительные органы:

- Возбуждено уголовное дело по факту халатности. Будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана правовая оценка действиям учителя, — сообщает ГСУ СК РФ по Московской области. - Проводятся допросы родителей школьницы, а также сотрудников учебного заведения.

Корреспондент kp.ru также направил запрос в министерство образования Московской области с просьбой прокомментировать ситуацию и предпринятые меры. Однако к моменту публикации ответа не получено.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Нина Ковалюнас, кандидат философских наук, доцент, НЛП-консультант:

- Ситуация эта неприемлема с точки зрения человека, педагога и психолога. Взрослая женщина фактически перечеркивает авторитет учителя, нарушает физические границы ученицы без ее на то разрешения и унижает ребенка, — все это неприемлемо нигде, особенно в школе, где детям демонстрируются нормы человеческого поведения. Если учителя "доводят", если нервы не выдерживают, нужно брать больничный, а не вести себя так, как на видео.

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