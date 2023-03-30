«Постараемся ввести объект досрочно»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил стройку нового корпуса школы в Долгопрудном

Фото: Константин СЕМЕНЕЦ

В подмосковном Долгопрудном возводят новую пристройку к школе №14. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил, как идут работы. К слову, этот проект был запущен после жалобы жительницы города, которая приходила на личный прием к губернатору. Женщина рассказала о проблеме загруженности учебного заведения. Школа №14 - новая, ее запустили в 2017 году. Однако микрорайон Центральный, где она находится, один из самых густонаселенных в Долгопрудном. Здание было рассчитано на 725 ребят, а по факту здесь учится более 1600 мальчишек и девчонок. Новый корпус, пристройка, должен решить эту проблему.

- В декабре 2021 мама ученика 14-й школы Светлана Коношевич на личном приеме рассказала о проблеме, - отметил Андрей Воробьёв. - Мы сегодня здесь, чтобы убедиться, что работа идет, и новый корпус на 300 мест уже в этом году позволит разгрузить основное здание, вывести больше детей в первую смену, открыть новые внеурочные занятия и кружки.

Губернатор напомнил, что пристройку планировали сдать в 2024 году.

- Но постараемся вместе с подрядчиком ввести объект досрочно - осенью этого года.

В трехэтажном здании (площадь - 5 тысяч квадратных метров) будут размещены не только учебные классы, но и актовый зал, спортивный зал, медкабинет. Между ним и основным корпусом дети и педагоги смогут перемещаться по теплому переходу.

- Для нас важно, чтобы в Долгопрудном - округе с уникальным научным и образовательным потенциалом - образование на всех ступенях было на достойном уровне, - рассказал Андрей Воробьёв. - В этом году мы полностью запускаем естественно-научный кластер на базе Физтех-лицея им. Капицы и завершаем школу на 550 мест в мкр. Центральном. В 2025 году сдадим большую пристройку на 1500 мест к школе №7. Каждый из этих объектов ждут жители, поэтому необходимо держать высокий темп.