От Беларуси до Индии: Башкортостан расширяет географию международного сотрудничества

Фото: Государственное Собрание - Курултай Республики Башкортостан @ VK

Спасти экономику, не допустить падения производства, выполнить все социальные обязательства перед гражданами – таковы были основные задачи Республики Башкортостан в прошедшем 2022 году.

Глава Башкортостана Радий Хабиров резюмировал результаты, которых удалось достичь, несмотря на все трудности:

- Индекс промышленного производства по итогам года составил 102,7 процента, это выше среднего по стране.

- Объём валовой продукции сельского хозяйства вырос на 28 процентов.

- Республика добилась исторического максимума по вводу жилья – 3 млн кв. м.

- В регионе сложилась рекордно низкая безработица – 3,4 процента.

- Республика сохранила позиции в топ-5 регионов-лидеров Национального рейтинга инвестиционного климата, преодолев планку в 500 млрд рублей.

- За четыре года работы нынешнее правительство Башкортостана привлекло на 40% больше инвестиций — это один из самых высоких результатов в стране, - подчеркнул Радий Хабиров.

Еще один повод для гордости рост главного показателя качества социальной политики — ожидаемой продолжительности жизни до 73 лет.

— За последние три года мы с 50-го места в стране поднялись на 23-е, - отметил глава Республики. - А в ПФО — с 11-го на 3-е. Республика впервые сумела сделать рывок сразу на 3,5 года! Мы боремся со смертностью в ДТП и пожарах, от отравлений суррогатным алкоголем и сердечно-сосудистых заболеваний. Я ясно понимаю, что люди ждут от нас большего. Нужна дальнейшая комплексная работа по всем направлениям, которые определяют повышение качества жизни в республике.

СОТРУДНИЧЕСТВО С БОЛЕЕ ЧЕМ 100 СТРАНАМИ

Премьер-министр Андрей Назаров во время выступления сделал отдельный акцент на международном сотрудничестве и укреплении экспортного потенциала в условиях санкций.

- Мы взаимодействуем со 112 странами, внешнеторговый оборот с которыми в прошлом году превысил 5,1 млрд. долларов. Это на 10,5% больше, чем в 2021 году, - подчеркнул Андрей Назаров. - Нам удалось существенно нарастить несырьевой неэнергетический экспорт. На его долю приходится три четверти от общего объема экспорта. В 2023 году доведем объем несырьевого неэнергетического экспорта до 3,4 млрд. долларов. Увеличим количество экспортно-ориентированных организаций до 1361 единицы.

Республика продолжает расширять сетку международных перелетов. В прошлом году стали доступны Астана, Актау и Алматы, а также Наманган. Буквально месяц назад было открыто прямое сообщение с Самаркандом и Минском. В мае планируют запустить рейсы в Тегеран. В стадии обсуждения – организация прямых перелетов в Тель-Авив и Урумчи (КНР).

МИССИИ ЗА РУБЕЖОМ

Большая работа проведена по расширению сети иностранных представительств Башкортостана в составе Торгпредств России за рубежом. Сегодня это уже пять стран - Белоруссия, Турция, Казахстан, Узбекистан и Китай. Благодаря их продуктивной работе в республике реализуются совместные проекты на 8,9 млрд. рублей. Безусловно, будет усиливаться присутствие в других дружественных иностранных государствах – Иране, Индии и Объединенных Арабских Эмиратах.

- В прошлом году мы организовали 8 бизнес-миссий в иностранные государства (ОАЭ, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Белоруссия, Армения, Турция) и участие республиканских предприятий в 14 международных выставках, - продолжил премьер-министр Назаров. - По итогам подписано свыше 100 экспортных контракта. В текущем году запланированы бизнес-миссии и участие наших компаний в конгрессно-выставочных мероприятиях в Белоруссии, Армении, Узбекистане, Монголии, Казахстане и Иране.

Кроме того, Республика стала площадкой для проведения около 60 масштабных мероприятий всероссийского и международного уровня. Все они дают существенный социально-экономический эффект. Только на полях Всероссийского инвестиционного сабантуя за последние 4 года подписано 85 соглашений о сотрудничестве и реализации инвестиционных проектов на сумму более 200 млрд. рублей. А Международную неделю бизнеса, например, посетили свыше 3 тысячи участников из 24 стран. Подписано 55 соглашений на сумму 93 млрд. рублей.