Для участников реновации в Коптево готов первый жилой дом

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

На севере столицы в районе Коптево построен жилой дом для переселенцев реновации. Его адрес - Соболевский проезд, 20Б.

«Новостройка стала первой в районе Коптево, возведенной по программе реновации», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

КОНКРЕТНО

Односекционный жилой дом построен по индивидуальному проекту. Выглядит он так:

- фасадная система из аквапанелей и керамогранитных плит под кирпич, с корзинами для кондиционеров;

- 161 квартира (однокомнатных – 23, двухкомнатных – 115, трехкомнатных – 23). Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;

- нежилой первый этаж - на нем могут разместиться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей;

- в вестибюле жилой части - колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, почтовые ящики;

- три пассажирских лифта на 1000 кг, с визуальной и тактильной информацией;

- вход в здание, пол вестибюлей и лифтовых холлов на первых этажах - в один уровень с поверхностью земли для удобства мам с колясками и маломобильных жильцов;

- около входа в дом - плитка с шероховатой поверхностью для защиты от скольжения в любую погоду.

Во дворе - детская и спортивная площадки, а также места для отдыха.

НА ЗАМЕТКУ

Вся информация о реновации - в спецпроекте mos.ru.

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