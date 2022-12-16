«Убивает просто так... ради удовольствия». В московском парке заметили редкую хищную птицу

Сорокопут не зависит от помощи людей. И прекрасно умеет охотиться фото: Мосприроды

Очередной сигнал поступил от сотрудников Мосприроды. В парке «Измайлово» замечен серый сорокопут. Это птица размером с дрозда в наших краях считается редкой, гораздо чаще её можно встретить в сибирской тайге или, например, в степях Башкирии.

С виду - невеличка с пушистой грудкой. На деле - маленький крылатый агрессивный убийца с заострённым крючковатым клювом. Поймав мелкого грызуна, сорокопут нанизывает добычу на острую ветку как на шампур. И разделывает. Также употребляет в пищу ящериц и некоторых других птиц (например, воробьёв или синиц).

Вообще сородичи этого вида уже давным-давно на пляже. Где-нибудь в Африке или в Индии. А этот, который в «Измайлово», почему-то не улетел. В любой популяции всегда есть те, кто выбивается из общего ряда. И даже среди уток - бывает так, что глава семейства (папаша) отбывает осенью на курорт, а мама вместе с выводком остаётся зимовать.

Впрочем, в суровых морозных условиях, скорее, погибнет утка, нежели серый сорокопут. Потому что он не зависит от помощи людей. И прекрасно умеет охотиться. Иногда вообще убивает просто так. Ради удовольствия.

Среди естественных врагов этой птицы числятся лисы (которых в Москве предостаточно), хорьки, куницы, а также ястребы. Но последние, как ни странно, не всегда побеждают. Известны случаи, когда мелкий сорокопут выгонял со своей территории крупного хищника. Как говорил Шукшин, мелкая блоха злей кусает.

Голос сорокопута напоминает песню сороки. Грубую и скрипучую. При этом он умеет пародировать пение других птиц. Считается, что чем старше самец, тем многообразней его репертуар.

Напомним, также, что за последние полгода орнитологи Мосприроды заметили на городских территориях таких птиц, как садовая славка, канюк, серая цапля, чёрный коршун, камышница, зелёный дятел, чомга, пеночка, чибис и другие.

Всего в столице обитает около 270 видов птиц, 88 из них занесены в Красную книгу Москвы.