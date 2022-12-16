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Происшествия16 декабря 2022 13:20

Вскрылась новая схема телефонных мошенников: вы финансировали «Азов»*, на вас заведено уголовное дело

Прокурор в Подмосковье спас пенсионерку, которая пыталась перевести аферистам 600 тысяч рублей
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
Старший помощник Балашихинского городского прокурора Сергей Мухин. Фото предоставлено прокуратурой Московской области

Старший помощник Балашихинского городского прокурора Сергей Мухин. Фото предоставлено прокуратурой Московской области

Пятничная встреча

Вечер пятницы. Продуктовый магазин в Балашихе. Пока народ закупается продуктами, возле одного из банкоматов дрожащими руками пенсионерка пытается положить деньги. Еще мгновение – и они лишилась бы всех своих накоплений. Спас ситуацию счастливый случай, который тем вечером привел в тот же магазин работника прокуратуры.

- У банкомата был большой экран, так что я, хотя и не приглядывался, увидел сообщение «Пополнить счет на 600 тысяч рублей». Для меня это была нестандартная ситуация – в пятницу вечером пожилая женщина одна через банкомат пополняет счет такой крупной суммой. Я спросил ее, все ли в порядке, она ответила «Да», - рассказал корреспонденту kp.ru старший помощник Балашихинского городского прокурора Сергей Мухин.

Далее банкомат выдал пенсионерке надпись: «Неверный PIN». Тут стало понятно, что происходит что-то странное. Ведь если пополняешь свою карту, то сперва вводишь PIN, а потом кладешь купюры. А не наоборот. Да и пенсионерка, увидев сообщение на экране банкомата, еще больше разволновалась и начала спрашивать кого-то в телефоне: «Что же теперь делать?»

- Я понял, что женщину «разводят» на деньги буквально у меня на глазах, - признался Сергей Мухин. – Снял верхнюю одежду, остался в форме, предъявил этой даме служебное удостоверение и попросил показать телефон. Там был входящий звонок через WhatsApp с номера 8-800, на аватарке – герб, похожий на фээсбэшный. Когда я поднес телефон к уху, какая-то женщина пару раз сказала «Але», а услышав мой голос, бросила трубку.

Мухин убедился, что несостоявшаяся жертва до сих пор держит деньги в руках, после чего вместе с ней поехал к себе в прокуратуру, вызвав туда по пути полицию.

Новая схема

Далее выяснилось следующее: Анне Артемовне (имя-отчество пенсионерки по ее просьбе мы изменили) в тот вечер на телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником полиции, сказал, что ее персональные данные попали в интернет, и это очень плохо. Может, она в банк или страховую компанию недавно обращалась? Нет? Тогда в интернете на сайте каком-нибудь регистрировалась? Нет? Ну ладно.

Далее с женщиной связался «сотрудник Центробанка», и еще раз подтвердил: личные данные «утекли» в сеть. Более того, по ним кто-то уже пытался оформить кредит. И надо бы деньги обезопасить и перевести на резервный счет.

После этого в дело вступили псевдофээсбэшники. Заявили, что ситуация чрезвычайно серьезная: деньги со счета пенсионерки пытались отправить на финансирование ультраправой организации «Азов» (запрещена в России). По данному факту возбуждено уголовное дело, хозяйка счета обязана оказывать всякое содействие правоохранительным органам, иначе будет привлечена к ответственности. В доказательство правдивости этих слов «фээсбэшники» прислали Анне Артемовне на WhatsApp фото служебного удостоверения и повестки на ее имя в следственный отдел ФСБ для дачи объяснений.

- Только изготовлены они были кустарным способом. Обычный человек не обратил бы внимания, но я знаю, как должны выглядеть подобные документы, - говорит Сергей Мухин. – В шапке «повестки» написано ФСБ, а на синей печати - МВД. Да и сами документы будто отформатированы в стандартном редакторе Paint. Там были указаны только имя и фамилия жертвы, потому что остальные ее данные мошенники не знали, эту информацию она позже озвучила аферистам сама.

Фото предоставлено прокуратурой Московской области

Фото предоставлено прокуратурой Московской области

По указке мошенников Анна Артемовна взяла дома паспорт и все свои накопления (600 тысяч рублей) и отправилась к банкомату. Спасли ее ошибка в PIN-коде (кто ошибся – она или «разводилы», так и не ясно) и встреча с Сергеем Мухиным. Далее аферисты, скорее всего, отправили бы ее в банк – либо снять те деньги, что еще есть на счетах, либо взять для них кредит.

- Ей так заморочили голову, что даже у нас в прокуратуре она не была уверена, что я – настоящий прокурор, что она все сделала правильно и что ее не привлекут к ответственности за финансирование экстремисткой организации, - вспоминает Сергей Мухин. – Все это время звонки на ее телефон продолжались, мошенники угрожали и мне тоже, требовали передать трубку хозяйке телефона.

У этой истории – счастливый конец. Деньги целы, полицейские 15 декабря возбудили уголовное дело по факту покушения на мошенничество. Но сколько еще людей могут попасть на удочку! Будьте бдительны!

Как не стать жертвой аферистов

- Не паникуйте, какую бы шокирующую информацию вам ни сообщили: родственник попал в беду, все деньги перевели на чужой счет, вы выиграли приз или много денег. Кладите трубку. Успокойтесь и обдумайте ситуацию: а участвовали ли вы в розыгрыше? Позвоните родственнику, о котором шла речь. Проверьте через приложение или ближайшее отделение банка состояние своего счета.

- Если вам звонит человек и представляется сотрудником правоохранительных органов, уточняйте максимум информации: фамилию-имя-отчество, звание, должность, в каком отделении работает, где оно находится. Потом просите официальную повестку, вешайте трубку. И по интернету проверяйте – существует ли вообще тот отдел, про который шла речь.

- Никому и никогда по телефону не называйте полные данные свои и родственников, а также числовые коды, которые приходят вам по SMS. Помните, что PIN-код карты и трехзначное число на обороте не имеет права спрашивать даже сотрудник банка.

- Всю информацию проверяйте через горячую линию – такие есть и у банков, и у полиции, и у других структур, от чьего имени действуют аферисты.

*Азов - террористическая организация, запрещенная в России

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