Вскрылась новая схема телефонных мошенников: вы финансировали «Азов»*, на вас заведено уголовное дело

Старший помощник Балашихинского городского прокурора Сергей Мухин. Фото предоставлено прокуратурой Московской области

Пятничная встреча

Вечер пятницы. Продуктовый магазин в Балашихе. Пока народ закупается продуктами, возле одного из банкоматов дрожащими руками пенсионерка пытается положить деньги. Еще мгновение – и они лишилась бы всех своих накоплений. Спас ситуацию счастливый случай, который тем вечером привел в тот же магазин работника прокуратуры.

- У банкомата был большой экран, так что я, хотя и не приглядывался, увидел сообщение «Пополнить счет на 600 тысяч рублей». Для меня это была нестандартная ситуация – в пятницу вечером пожилая женщина одна через банкомат пополняет счет такой крупной суммой. Я спросил ее, все ли в порядке, она ответила «Да», - рассказал корреспонденту kp.ru старший помощник Балашихинского городского прокурора Сергей Мухин.

Далее банкомат выдал пенсионерке надпись: «Неверный PIN». Тут стало понятно, что происходит что-то странное. Ведь если пополняешь свою карту, то сперва вводишь PIN, а потом кладешь купюры. А не наоборот. Да и пенсионерка, увидев сообщение на экране банкомата, еще больше разволновалась и начала спрашивать кого-то в телефоне: «Что же теперь делать?»

- Я понял, что женщину «разводят» на деньги буквально у меня на глазах, - признался Сергей Мухин. – Снял верхнюю одежду, остался в форме, предъявил этой даме служебное удостоверение и попросил показать телефон. Там был входящий звонок через WhatsApp с номера 8-800, на аватарке – герб, похожий на фээсбэшный. Когда я поднес телефон к уху, какая-то женщина пару раз сказала «Але», а услышав мой голос, бросила трубку.

Мухин убедился, что несостоявшаяся жертва до сих пор держит деньги в руках, после чего вместе с ней поехал к себе в прокуратуру, вызвав туда по пути полицию.

Новая схема

Далее выяснилось следующее: Анне Артемовне (имя-отчество пенсионерки по ее просьбе мы изменили) в тот вечер на телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником полиции, сказал, что ее персональные данные попали в интернет, и это очень плохо. Может, она в банк или страховую компанию недавно обращалась? Нет? Тогда в интернете на сайте каком-нибудь регистрировалась? Нет? Ну ладно.

Далее с женщиной связался «сотрудник Центробанка», и еще раз подтвердил: личные данные «утекли» в сеть. Более того, по ним кто-то уже пытался оформить кредит. И надо бы деньги обезопасить и перевести на резервный счет.

После этого в дело вступили псевдофээсбэшники. Заявили, что ситуация чрезвычайно серьезная: деньги со счета пенсионерки пытались отправить на финансирование ультраправой организации «Азов» (запрещена в России). По данному факту возбуждено уголовное дело, хозяйка счета обязана оказывать всякое содействие правоохранительным органам, иначе будет привлечена к ответственности. В доказательство правдивости этих слов «фээсбэшники» прислали Анне Артемовне на WhatsApp фото служебного удостоверения и повестки на ее имя в следственный отдел ФСБ для дачи объяснений.

- Только изготовлены они были кустарным способом. Обычный человек не обратил бы внимания, но я знаю, как должны выглядеть подобные документы, - говорит Сергей Мухин. – В шапке «повестки» написано ФСБ, а на синей печати - МВД. Да и сами документы будто отформатированы в стандартном редакторе Paint. Там были указаны только имя и фамилия жертвы, потому что остальные ее данные мошенники не знали, эту информацию она позже озвучила аферистам сама.

Фото предоставлено прокуратурой Московской области

По указке мошенников Анна Артемовна взяла дома паспорт и все свои накопления (600 тысяч рублей) и отправилась к банкомату. Спасли ее ошибка в PIN-коде (кто ошибся – она или «разводилы», так и не ясно) и встреча с Сергеем Мухиным. Далее аферисты, скорее всего, отправили бы ее в банк – либо снять те деньги, что еще есть на счетах, либо взять для них кредит.

- Ей так заморочили голову, что даже у нас в прокуратуре она не была уверена, что я – настоящий прокурор, что она все сделала правильно и что ее не привлекут к ответственности за финансирование экстремисткой организации, - вспоминает Сергей Мухин. – Все это время звонки на ее телефон продолжались, мошенники угрожали и мне тоже, требовали передать трубку хозяйке телефона.

У этой истории – счастливый конец. Деньги целы, полицейские 15 декабря возбудили уголовное дело по факту покушения на мошенничество. Но сколько еще людей могут попасть на удочку! Будьте бдительны!

Как не стать жертвой аферистов

- Не паникуйте, какую бы шокирующую информацию вам ни сообщили: родственник попал в беду, все деньги перевели на чужой счет, вы выиграли приз или много денег. Кладите трубку. Успокойтесь и обдумайте ситуацию: а участвовали ли вы в розыгрыше? Позвоните родственнику, о котором шла речь. Проверьте через приложение или ближайшее отделение банка состояние своего счета.

- Если вам звонит человек и представляется сотрудником правоохранительных органов, уточняйте максимум информации: фамилию-имя-отчество, звание, должность, в каком отделении работает, где оно находится. Потом просите официальную повестку, вешайте трубку. И по интернету проверяйте – существует ли вообще тот отдел, про который шла речь.

- Никому и никогда по телефону не называйте полные данные свои и родственников, а также числовые коды, которые приходят вам по SMS. Помните, что PIN-код карты и трехзначное число на обороте не имеет права спрашивать даже сотрудник банка.

- Всю информацию проверяйте через горячую линию – такие есть и у банков, и у полиции, и у других структур, от чьего имени действуют аферисты.

*Азов - террористическая организация, запрещенная в России

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