Более 150 москвичей успешно обучились социальному предпринимательству

Выпускники Школы социального предпринимателя. Фото Фонда поддержки социальных проектов.

Открыть свое дело может человек из любой сферы. Успех наполовину зависит от идеи – если проблематика актуальна и у аудитории есть реальная потребность в продукте или услуге, то проект имеет все шансы стать востребованным.

Но дальше потенциальный предприниматель сталкивается с вопросами: как составить пошаговый план действий? Сколько денег нужно вложить на первом этапе? Какую рекламу выбрать? Самостоятельно найти ответы на все эти вопросы довольно сложно – необходима помощь профессионалов.

Отдельных усилий требует организация бизнеса в сфере социального предпринимательства. Для России это относительно новое явление, поэтому примеров успешных проектов не так много.

Государство оказывает поддержку социальным предпринимателям, ведь такой формат позволяет решать важные проблемы общества с помощью бизнес-подходов. Но чтобы проект действительно имел потенциал, его создателю нужно получить необходимые компетенции.

Школа для начинающих

Фонд поддержки социальных проектов несколько лет проводил Акселерационные программы для действующих предпринимателей, но обучение «с нуля» запустил только в этом году. Новый формат первыми смогли протестировать жители столицы – Москва была выбрана пилотным регионом для отработки подходов.

Школа социального предпринимателя предполагает двухмесячное обучение запуску и ведению социального бизнеса. Занятия включают в себя такие блоки, как создание финансовой модели, прогноз развития проекта, анализ целевых аудиторий. На момент окончания школы выпускники разрабатывают готовый бизнес-план.

В этом году принять участие в программе мог любой москвич с 16 лет (самому младшему выпускнику Школы было 17). На обучение приходили не только новички: было много проектов, которые уже запущены, но не приносят желаемую прибыль или действовали до этого в формате благотворительной организации или НКО, а теперь хотят развивать дополнительные проекты (например, мастерские, инклюзивные кафе и пр.).

«За 2022 год мы отучили два потока Школы социального предпринимателя – суммарно это более 150 человек. По итогам обучения мы даем лучшим выпускникам возможность выступить на демодне – это шанс представить свою идею партнерам, команде и просто познакомиться. После выпуска мы не теряем связь с проектами, стараемся помогать им информационно, приглашать на вебинары и консультации», – отметила директор Фонда поддержки социальных проектов Наталья Кремнёва.

Для нашего материала мы выбрали три вдохновляющие истории предпринимателей, которые успешно прошли обучение и готовят к запуску свои первые проекты.

Карьера для пожилых

Ольга Цаплина в течение 10 лет работает карьерным консультантом. У нее накопился богатый опыт решения корпоративных проблем. Одна из них – это ограниченные возможности в трудоустройстве у людей предпенсионного и пенсионного возраста. Не все пожилые люди успевают следить за рынком и приобретать востребованные компетенции в области поиска работы и самопрезентации, из-за чего в какой-то момент оказываются невостребованными и вынуждены претендовать на меньшую зарплату и худшие условия.

Чтобы повысить эффективность трудоустройства соискателей 50 + и обеспечить должный подход к сотрудникам старшего возраста в корпоративной среде, Ольга решила основать первое карьерное агентство для зрелых людей «50next». Работа с консультантами по персоналу помогает соискателям раскрыть их потенциал.

Ольга Цаплина (проект «50next») на вручении сертификата о прохождении школы. Фото Фонда поддержки социальных проектов.

«Мы стремимся изменить стереотипы рынка труда, связанные с ограничением возраста эффективного сотрудника, демонстрируя преимущества зрелых сотрудников и распространяя успешные примеры организаций-работодателей, формирующих позитивный пример сотрудничества со зрелыми экспертами на рынке труда», – объясняет руководитель проекта.

Сейчас агентство находится на старте: есть сайт, собрана команда и достигнуты договоренности с некоторыми работодателями. После прохождения Школы предприниматель смогла сформировать детальный бизнес-план и собрать пул потенциальных партнеров.

Живая вода

Елена Завьялова дала своему проекту название «Живая вода» не случайно: она считает, что проект способствует «оживлению» семей в тяжелой ситуации, если новорожденному поставили сложный генетический диагноз.

Ее идея заключается в том, чтобы создать онлайн-агрегатор с информацией, маршрутными картами, сервисами и продуктами для «особенных мам», таким образом обеспечив им поддержку: «Планируется, что из социального навигатора вырастут другие социальные сервисы: например, служба психологической поддержки. В комплексе они помогут родителям особенных детей получить уверенность в себе, пережить психологический кризис, сохранить семью и обеспечить ребенку благополучное будущее».

Сейчас у проекта есть команда, которая работает над разработкой сайта и ведет переговоры с потенциальными партнерами. Обучение в Школе социального предпринимателя помогло составить финансовую модель и понять, как идея может приносить доход.

Не спать – ткать!

Цель проекта «Не спать – ткать» – запустить бизнес, основанный на традиционном ремесле, который бы дал возможность организации новых рабочих мест.

Руководитель проекта «Не спать - ткать» не только поделилась бизнес-планом, но и продемонстрировала готовую продукцию. Фото Фонда поддержки социальных проектов.

Команда «Не спать – ткать» собирает ветошь в Москве (ненужные вещи из натуральных волокон и остатки тканей с швейных производств) и отправляет ее в деревни, где локальные мастера превращают лоскутки в половики, ковры и другие изделия. Готовая продукция продается в Москве на мероприятиях фонда «Наследие Севера» и в социальных сетях. Сейчас при поддержке фонда предприниматель работает над регистрацией товарного знака.

За анонсами образовательных программ Фонда поддержки социальных проектов можно следить в их социальных сетях.