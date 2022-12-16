Подмосковье - Донбассу: Еще 3 фуры с гуманитарной помощью выехали в Донецк из Московской области

Фото пресс-службы правительства Московской области

Московская область продолжает сбор гуманитарной помощи для республик Донбасса и присоединенных территорий. В этом участвуют и частные компании, и обычные жители области. Напомним, акцию «Доброе дело» придумали лицеисты из Одинцово, идею поддержал губернатор Андрей Воробьёв и в течение нескольких дней локальные пункты сбора помощи появились в сотнях подмосковных школ.

Новую партию гумпомощи - около 40 тонн груза - собрали в Рузском городском округе. Отсюда сегодня отправили в Донецк сразу три большие фуры.

- С апреля мы отправили на Донбасс, в освобожденные территории и нашим мобилизованным более 3 тысяч тонн гуманитарной помощи, - рассказал зампред правительства Московской области Вячеслав Духин. - Сейчас в Донецк из Рузского г.о. выехали еще 3 фуры, загруженные крупами, тушенкой, рыбными и овощными консервами, сахаром, сгущенным молоком, супами быстрого приготовления, сладостями, а также предметами личной гигиены.

Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе отметила, что большую помощь в формировании груза оказали местные рузские предприниматели.

- Они подготовили для отправки на Донбасс 1,5 тыс. детских теплых комбинезонов для ребят от 2 до 12 лет, а также бензиновый генератор, диски, шурупы, гипсокартон, раковины, осветительные приборы, утеплитель и другие строительные материалы, которые пригодятся для восстановления разрушенных знаний, - прокомментировала отправку груза. Сортировкой, упаковкой и погрузкой гумпомощи занимались «Волонтеры Подмосковья» из Молодежного центра округа.

КОНКРЕТНО

- 122 волонтерских пункта действуют сейчас в Московской области - через них любой желающий момент передать продукты, товары первой необходимости или экипировку для жителей присоединенных территорий, а также российским бойцам в зоне специальной военной операции.

- Дополнительные точки работают в вузах и колледжах - там помощь примут по предварительному звонку.

- Более 2000 добровольцев задействованы в сборе, сортировке и упаковке гумпомощи.

- Подобрать удобный пункт через сайт volontermo.ru (http://volontermo.ru/). Там же опубликован и полный список необходимых товаров.