В Подмосковье уже 200 тысяч человек подключились к газу по президентской программе «Социальная газификация»

Фото пресс-службы правительства Московской области

В Подмосковье продолжают подключать к газу все новые деревни и села - по президентской программе «Социальная газификация». Напомним, ее суть в том, что газовики прокладывают трубы внутри всех населенных пунктов, по границам которых проходит газопровод. Желающие жители оставляют заявки, в специалисты совершенно бесплатно тянут «линию» до участка. Владелец дома оплачивает только непосредственно прокладку трубы на его территории, а установку также оборудования внутри дома. Программа, конечно, пользуется большим спросом - отапливаться газом и готовить на нем ежу в разы дешевле, чем при помощи электричества или угля с дровами.

16 декабря число подключенных в рамках «Социальной газификации» жителей Московской области превысило 200 тысяч человек. «Юбиляром» стала жительница деревни Мамоново Одинцовского городского округа Ирина Мамонтова.

- Мы раньше топили электричеством, в пиковый период выходило до 12 тысяч в месяц, - рассказывает женщина. - Лет 6 назад подавали заявку на газ – нам посчитали 1,5 миллиона. Сейчас мы подключились в пределах 100 тысяч рублей.

К слову, в самом Одинцовском г.о. программу социальной газификации выполнили уже на 90%. В целом же по Подмосковью Мособлгаз уже завершил работы в 2640 населенных пунктах из стоящих в плане 2805. За это время газовики проложило без малого 3 тысячи километров новых газовых труб.

До конца года специалисты планируют завершить завершить работы в оставшихся 165 населенных пунктах. Но на этом программа «Социальная газификация» не закончится. Она будет продолжена.

- Президентом Российской Федерации поручено с 2023 года продлить программу социальной газификации, - напомнил министр энергетики Московской области Алексанр Самарин. - За прошедший и текущий год мы создали развернутые газовые сети в населенных пунктах. В следующем году основная работа будет заключаться в технологическом присоединении потребителей к уже построенному газопроводу на основании полученных заявок.