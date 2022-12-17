Он сбил мою беременную жену: в Москве избили замглавы департамента ЖКХ, перепутав его с водителем

Замглавы департамента ЖКХ Павел Калтурин. Фото: mos.ru

В столице разбираются в инциденте, который произошел с замглавы департамента ЖКХ Павлом Калтуриным. По данным источника kp.ru 32-летнего чиновника избили в ночь на 17 декабря в Москве.

- В полицию обратился гражданин 1990 года рождения и сообщил, что на него напал неизвестный, ударив его без предупреждения несколько раз по лицу. Заявление в Отдел полиции Китай-город УВД по ЦАО поступило в 0.05. Проводится проверка, — рассказали kp.ru в ГУ МВД по Москве.

Павел Калтурин вышел около полуночи из офиса в Богоявленском переулке и пошел в сторону припаркованного служебного авто. В этот момент его окликнул неизвестный мужчина. После чего подбежал и нанес чиновнику несколько ударов по лицу. Калтурин упал на тротуар. Инцидент смог подтвердить охранник департамента.

- Нападавший кричал, что не даст Калтурину спокойной жизни после того, как он якобы сбил его беременную жену на Тверской улице, — сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

После инцидента нападающий сел в белую иномарку и уехал. В полиции Павел Калтурин рассказал, что не знает нападавшего мужчину и заявил, что не попадал в ДТП. Не исключено, что его с кем-то перепутали. Личность нападавшего устанавливают в полиции.

Павел Калтурин с 2018 года занимает должность заместителя руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы. Сам он москвич, в 2013 году окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности "Экономика". Начинал свою трудовую деятельность на различных должностях в дочерних компаниях "Газпрома", работал в Управлении экономики и финансов Департамента ЖКХ. В настоящее время чиновник занимается координацией деятельности департамента и формированием бюджета. В свободное от работы время занимается футболом, хоккеем, горными лыжами.