В аэропорт быстрее будет на тройке Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пока синоптики подсчитывают высоту сугробов в Москве, пассажиры самолётов никак не могут покинуть аэропорты. Из-за метелей и гололёда на взлётных полосах рейсы то и дело задерживают, а то и отменяют вовсе. При этом размещения в гостинице приходится ждать по восемь-девять-десять часов, об этом сообщают сами пассажиры. Так было накануне с рейсами в Тайланд и Коломбо.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По пути в аэропорт народ даже делает опросы в соцсетях, гадая, получится улететь или нет. Так Тимур Киштыков утром 18 декабря на писал на своей страничке в «ВК»:

- Я еду в аэропорт. Всё снегом замело. Принимаются ставки.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

И три варианта ответов: «рейс по расписанию», «рейс задержат», «рейс отменят».

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Другой пользователь Виктория Карпушина и вовсе отказалась от вылета. Она сейчас находится в Сочи и, узнав о «метели века», опубликовала пост:

«Сейчас узнали, что Москву заметает снегом и наш рейс отложили. Обещают снегопад до самого вечера, а, значит, риск застрять в аэропорту надолго велик. И решили мы остаться в Сочи еще на один день. Полетим домой завтра. Надеюсь, Москву к тому времени откопают. А сейчас поедем с гор вниз к морю».

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Также напомним, что накануне из-за сильнейшего снегопада в российской столице самолет турецкой авиакомпании Pegasus совершил вынужденную посадку в Хельсинки, где наших туристов продержали в салоне около десяти часов. Некоторые из них успели за это время обратиться в посольство России в Финляндии с жалобой на невыносимые условия авиаперевозчика. Сообщалось, что пассажирам не давали даже воду.