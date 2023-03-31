Новые маршруты Большой кольцевой линии метро: Станция «Нагатинский затон» - для прогулок по Коломенской набережной, «Марьина Роща» - для развлечений в детском парке «Фестивальный»

Рассказываем, до каких известных мест отдыха можно добраться пешком от БКЛ в среднем за 10 - 15 минут Фото: Иван МАКЕЕВ

Парки, музеи и прогулочные зоны в некоторых районах столицы оказались ближе к метро после запуска всех станций Большой кольцевой линии (БКЛ). Теперь туда проще доехать, например, на выставки, уличные фестивали, спортплощадки, аттракционы. Рассказываем, до каких известных мест отдыха можно добраться пешком от БКЛ в среднем за 10 - 15 минут, максимум за полчаса.

КОНКРЕТНО

От ст. «Терехово»:

- в 31 мин. - природно-исторический парк «Москворецкий» (ул. Крылатская, в районе вл. 5).

От ст. «Народное Ополчение»:

- в 13 мин. - Карамышевская набережная.

От ст. «Шелепиха»:

- в 9 мин. - парк «Причальный» (Шелепихинская наб., около д. 8, стр. 1);

- в 10 мин. - Шелепихинская набережная.

От ст. «Хорошёвская»:

- в 14 мин. - парк «Березовая роща» (ул. Куусинена, д. 8).

От ст. «ЦСКА»:

- в 1 мин. - парк «Ходынское поле» (Ходынский б-р, д. 4);

- в 6 мин. - дворец спорта «Мегаспорт» (Ходынский б-р, д. 3).

От ст. «Петровский парк»:

- в 1 мин. - Петровский парк (Ленинградский пр-т, д. 40);

- в 2 мин. - ВТБ «Арена» (Ленинградский пр-т, д. 36);

- в 6 мин. - Петровский путевой дворец (Ленинградский пр-т, вл. 40, стр. 6).

От ст. «Савеловская»:

- в 15 мин. - культурный центр «Дизайн завод «Флакон» (ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2);

- в 18 мин. - культурный центр «Хлебозавод № 9» (ул. Новодмитровская, д. 1, стр. 1).

От ст. «Марьина Роща»:

- в 3 мин. - детский парк «Фестивальный» (ул. Сущёвский Вал, д. 56);

- в 14 мин. - Еврейский музей и Центр толерантности (ул. Образцова, д. 11, стр. 1А).

От ст. «Рижская»:

- в 4 мин. - Рижский вокзал (Рижская пл., д. 1).

От ст. «Сокольники»:

- в 6 мин. - парк «Сокольники» (ул. Сокольнический вал, д. 1, стр. 1);

- в 7 мин. - дом культуры имени Русакова (ул. Стромынка, д. 6).

От ст. «Электрозаводская»:

- в 5 мин. - театрально-концертный зал «Дворец на Яузе» (пл. Журавлева, д. 1);

- в 13 мин. - Семеновский парк (ул. Б. Семёновская, д. 50, стр. 2).

От ст. «Лефортово»:

- в 10 мин. - музей истории Лефортово (ул. Крюковская, д. 23);

- в 11 мин. - Екатерининский дворец (1-й Краснокурсантский пр-д, д. 3/5);

- в 14 мин. - Лефортовский парк (ул. Красноказарменная, д. 3).

От ст. «Авиамоторная»:

- в 7 мин. - парк 65-летия Победы (ул. Авиамоторная, недалеко от д. 26);

- в 10 мин. - музей кочевой культуры (ул. Авиамоторная, д. 30а, корп. 1).

От ст. «Нижегородская»:

- в 18 мин. - народный парк «Карачарово» (Перовское ш., около вл. 25, стр. 2).

От ст. «Текстильщики»:

- в 2 мин. - культурный центр «Москвич» (Волгоградский пр-т, вл. 46/15);

- в 5 мин. - пруд Садки (ул. Люблинская, напротив д. 4а);

- в 12 мин. - технополис «Москва» (Волгоградский пр-т, д. 42, корп. 13).

От ст. «Печатники»:

- в 15 мин. - парк «Печатники» (ул. Гурьянова, д. 49);

- в 19 мин. - музей-усадьба «Люблино» (ул. Летняя, д. 1, стр. 1).

От ст. «Нагатинский затон»:

- в 5 мин. - Коломенская набережная.

От ст. «Кленовый бульвар»:

- в 15 мин. - музей деревянного зодчества, усадьбы кузнеца и крестьянина в музее-заповеднике «Коломенское» (пр-т Андропова, д. 39);

- в 18 мин. - выставочный центр «Атриум» (пр-т Андропова, д. 39).

От ст. «Каширская»:

- в 8 мин. - дворец царя Алексея Михайловича в музее-заповеднике «Коломенское» (пр-т Андропова, д. 39).

От ст. «Варшавская»:

- в 7 мин. - Чонгарский бульвар;

- в 16 мин. - Черноморский бульвар.

От ст. «Каховская»:

- в 13 мин. - парк «Два медведя» (ул. Болотниковская, около д. 33, корп. 1А).

От ст. «Зюзино»:

- в 12 мин. - парк «Зюзино» (ул. Каховка, недлеко от д. 9Б);

- в 13 мин. - Битцевский лес (Новоясеневский туп., д. 1, стр. 2);

- в 15 мин. - парк 70-летия Победы (ул. Херсонская, около д. 34, корп. 4).

От ст. «Воронцовская»:

- в 15 мин. - Воронцовский парк (Воронцовский парк, д. 3).

От ст. «Новаторская»:

- в 9 мин. - Воронцовский парк (Воронцовский парк, д. 3);

- в 10 мин. - пять Воронцовских прудов (ул. Воронцовские пруды, в районе д. 7, стр. 2).

От ст. «Проспект Вернадского»:

- в 1 мин. - парк 50-летия Октября (ул. Удальцова, д. 22);

- в 6 мин. - парк «Удальцовские пруды» (пр-т Вернадского, недалеко от д. 37, корп. 2);

- в 7 мин. - ландшафтный заказник «Долина реки Раменки» (ул. Удальцова, в районе д. 14А).

От ст. «Мичуринский проспект»:

- в 3 мин. - парк «Событие» (Мичуринский пр-т, в районе вл. 45);

- в 6 мин. - Новые Олимпийские пруды (ул. Раменки, напротив д. 25, корп. 4);

- в 18 мин. - парк Олимпийской деревни (Мичуринский пр-т, Олимпийская деревня, напротив вл. 2, стр. 4).

От ст. «Аминьевская»:

- в 17 мин. - уникальный круглый дом на Нежинской - первое в столице здание в форме бублика (ул. Нежинская, д. 13).

От ст. «Давыдково»:

- в 6 мин. - природный заказник «Долина реки Сетунь» (ул. Озерная, д. 8);

- в 8 мин. - пруд Пятачок (природный заказник «Долина реки Сетунь», Аминьевское ш., в районе д. 22);

- в 10 мин. - арт-пространство «Галерея Давыдково» (ул. Кременчугская, д. 22).

От ст. «Кунцевская»:

- в 13 мин. - Можайский парк (Можайское ш., около д. 4, корп. 1);

- в 14 мин. - Козловский лес (Аминьевское ш., в районе д. 36).