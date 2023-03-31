В Некрасовке открылась новая школа с ИТ-полигоном

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл сегодня, 31 марта, новую школу в Некрасовке на юго-востоке столицы. Он поздравил школьников и педагогов с новосельем.

Четырехэтажное здание на 550 мест построили по индивидуальному проекту. В нем смогут учиться дети с 8 по 11 класс. Корпус вошёл в образовательный комплекс «Школа в Некрасовке» для жителей соседних кварталов. Всего в нем три школьных здания, в том числе и новостройка, а также четыре здания дошкольных групп. В комплексе обучаются 4 847 детей - 3 588 школьников и 1 259 дошкольников.

Кроме привычных учебных классов с комплектами ноутбуков и планшетов, в новом корпусе есть специализированный ИТ-полигон для работы с компьютерным оборудованием и программным обеспечением. Рядом разместились кабинеты 3D-моделирования и робототехники, а также лаборатории для углубленного изучения предметов.

В школе также работают столовая, спортивный зал с санузлами и душевыми, актовый зал, библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, многофункциональные пространства. Во дворе обустроили спортивную зону с футбольным полем и беговыми дорожками, баскетбольной площадкой, местами отдыха. Сюда по выходным смогут приходить и жители соседних домов, например, на уличные тренировки.

ЦИФРЫ

С 2011 года в Москве построили более 520 школ и детсадов. Планы на 2023-й - открыть более 20 новых образовательных учреждений, а также привести в порядок действующие учебные заведения и соседние с ними площадки.