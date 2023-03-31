«Студебекер», которого нет даже у американцев, и советский ГАЗ, снявшийся в фильме «Индиана Джонс»: как попасть на секретные экскурсии в Москве

Слева ультрамодный ЛАЗ-695: такие выпускали во Львове и Днепропетровске с 1956 по 2010 годы. Фото: Андрей АБРАМОВ

У столичного музея транспорта есть свой павильон на ВДНХ («Транспорт СССР», тут проводят временные выставки) и уже несколько лет идет реставрация гаража архитектора Мельникова на Новорязанской улице, 27. К 2024-му здесь хотят сделать главное музейное пространство. Но уже сейчас экспонатов — хоть парад проводи: больше 200 единиц и это только автотранспорт. А еще куча байков, велосипедов…

Что-то музейщикам дарят, что-то для коллекции выкупают. Для этого есть даже специальный отдел, который мониторит сайты с объявлениями и сообщества коллекционеров: не появилось ли чего интересного. Некоторые экспонаты отыскали во дворах столицы: бесхозный автохлам на самом деле оказывался сокровищем.

В общем, коллекция есть, а показывать ее негде — не готово основное здание музея. Поэтому для желающих посмотреть открыли экскурсии в фондохранилище. Обычно для посетителей это «секретная» зона, а тут двери распахнули — иди и смотри.

Если вы привыкли к рафинированным музеям с кафешкой, сувенирным ларьком и дремлющими смотрительницами по углам зала, проходите мимо. Здесь все не так. Фонды размещаются в промзоне почти у МКАД. Здоровенные ангары, в которых искрят болгарки реконструкторов, а в нос бьет кислый запах тосола и машинного масла.

Вот что интересного показывают

- Дедушка всех современных внедорожников — Willys. Американский госзаказ во время Второй мировой. Только на заводах Генри Форда было достаточно станков и людей, чтобы штамповать внедорожники в необходимых фронту объемах. Когда конструкторы разработали машину, автомагнат вышел на сцену и щедро объявил: производите у меня! Но при условии, что будете лепить шильдик Ford. В СССР внедорожники приходили в виде «конструктора». Их собирали на заводе № 79 в Коломне (ныне предприятие "Станкотех"), а первая обкатка техники прошла на полигоне под Кубинкой. Ходовые качества оценили высоко, но во время активной эксплуатации оказалось, что советские ГСМ (бензин и масло) слишком грязные для движка "американца". Куда надежнее был наш ГАЗ-67. Но если 67-й модели за годы войны успели произвести меньше пяти тысяч штук, то «Вилисов» собрали около 30 тысяч.

- Рядом с американским джипом ленд-лизовские грузовики Studebaker и Chevrolet. И если «Виллисов» по миру — уйма, то большегрузов остались единицы и есть они только у нас! Американцы все что можно передали СССР. Или уместнее говорить «продали»? Ведь ленд-лиз предусматривал оплату всей уцелевшей после военных действий техники. Получается парадоксальная ситуация, как если бы сегодня легендарная «Полуторка» (ГАЗ-АА) стояла бы только в вашингтонском музее.

Этот образец МАЗ-205А — единственный самосвал минского завода, который до сих пор на ходу. Фото: Андрей АБРАМОВ

- Между рядами автобусов притулился первый массовый советский самосвал МАЗ-205А. На капоте красуется серебряный зубр. Выпускали модель в Минске. Среди людей увлекающихся получил прозвище «Легенды советских строек». Грузовик мог перевозить пять-шесть тонн груза. За 18 лет (с 1947 по 1965 год) выпустили почти 100 тысяч единиц. На ходу остался только один экземпляр — тот, что в музее транспорта. Еще четыре стоят на постаментах. Даже на минском заводе есть этот МАЗ только в виде памятника. В СССР к машине относились максимально утилитарно — отработала свое - и в чермет, на переработку. Кабину вообще делали из дерева: дешево, неудобно водителю, зато при поломке можно быстро заменить.

ЗИС-154 с дизельным двигателем и электрической коробкой. Фото: Андрей АБРАМОВ

- Автобус ЗИС-154 (1946 — 1950) работал на дизельном двигателе, а передача у него была электрическая. По тем временам — фантастика. Водители первых автобусов неимоверно уставали за смену. Это сейчас скорости переключаются мановением пальца или даже кнопкой. Тогда, чтобы переключать скорости, нужно было иметь стальной бицепс. В ЗИСе коробка необычная — маленький рычаг, им просто задаешь направление движения: вперед или назад. Как в современных электрокарах! Правда дизельный движок, который питал чудо, ревел как танк, еще и коптил воздух. По легенде, это очень не нравилось жителям улицы Горького (сейчас Тверская) — и тогда, и сейчас люди тут жили непростые. Поэтому попросили побыстрее придумать транспорт потише.

- Внедорожник ГАЗ-69 (в народе «Козлик»), который снимался у Спилберга в «Индиане Джонсе». Популярную модель активно экспортировали в Исландию: стране с суровым климатом идеально подходил «неубиваемый» советский джип. Оттуда машина попала на съемочную площадку четвертой части блокбастера «Индиана Джонс и Корлевство хрустального черепа»— вышла в 2008 году. А после через коллекционеров прибыла в Москву.

Этот Wanderer уникален тем, что внутри все детали от «Волги» — и руль, и движок. Машина довоенная, а у ее владельца просто не было оригинальных запчастей. Фото: Андрей АБРАМОВ

Что еще

Предтеча люксовых Audi — Wanderer, внутри которого стоят все детали от «Волги».

Троллейкары КТГ (Киевский Троллейбус Грузовой) — электрические грузовики середины прошлого века, которые создавались в надежде заменить большегрузы с двигателями внутреннего сгорания. Хотели экономить бензин и заботиться об экологии. Правда, абсурдность идеи осознали уже после создания — ведь ездить такой может только вдоль контактной сети.

Троллейкары КТГ разрабатывали как грузовики, но очень быстро всю технику отдали в депо, дабы обслуживать контактную сеть. Обратите внимание на кабину на крыше — она для монтажников. Фото: Андрей АБРАМОВ

КОНКРЕТНО

Экскурсии проводят по воскресеньям, старт в 14:00. Программа занимает около двух часов. Билеты покупайте заранее на сайте Музея транспорта mtmuseum.com (раздел «Экскурсии» — «Фондохранилище»). Дети до 14 лет — 350 руб., взрослые — 500 руб. Для справок +7 (495) 369 26-75.

Фонды расположены по адресу Ступинский проезд, 1, стр. 19 — это Бирюлево Западное. Удобно доехать автобусами от м. «Пражская» — маршрутами м96, м97, с960, с970 до ост. «Улица Подольских Курсантов, 26».

Представлена в музее также спецтехника. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

А В ЭТО ВРЕМЯ

В коллекции много «Москвичей» — возрожденной марке ранее посвящали временную выставку, которая работала на ВДНХ. Сейчас глянцевые отреставрированные машинки находятся в фондах.

А тем временем на заводе «Москвич» уже готовятся представить новые модели — в кузовах седан и кроссовер. Внешний вид и характеристики моделей не раскрывают — в соцсетях завод опубликовал только силуэты. Ранее в продажу поступил паркетник «Москвич-3».