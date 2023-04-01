В Измайлове полностью готово новое здание взрослой поликлиники

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

Для москвичей во многих районах появляются современные, оснащённые новейшей медтехникой амбулатории. По сути это уже медицинские центры с высоком уровнем услуг и комфорта. Их возводят по новому московскому стандарту поликлиник. Его главные преимущества - наиболее оптимальное на сегодня медицинское оборудование для диагностики и лечения, понятная система навигации, зоны комфортного ожидания, удобство для посетителей с ограниченными возможностями. Стандарт также учитывает и дизайн зданий. К примеру, фасады оформляются с учетом единой концепции. Одна из таких поликлиник уже полностью готова в Измайлово на востоке столицы. Подробнее об этом рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«На Измайловском проспекте, дом 63, 65, 67 построено новое здание взрослой поликлиники на 750 посещений в смену, - сообщил глава ведомства. - Сейчас готовится документация для получения разрешения на ввод в эксплуатацию. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, в поликлинике будут обслуживать порядка 40 тысяч жителей района. Переводим в новое здание третий филиал поликлиники №191».

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

По его словам, медучреждение станет больше примерно в шесть раз, если сравнивать с прежним зданием.

«Здесь будут работать 229 человек, в смену они смогут принять порядка 750 пациентов», - уточнил Загрутдинов.

На пяти этажах поликлиники разместятся зоны дежурного врача, выдачи больничных листов, лучевой диагностики, отдыха и комфортного ожидания, врачей специалистов, терапевтического отделения, функциональной диагностики, эндоскопии, профилактики, реабилитации, а также администрация и служебно-бытовые зоны.

«Мэр Москвы отмечал, что район Измайлово активно развивается, - напомнил Загрутдинов. - Построен прекрасный спортивный комплекс и для училища олимпийского резерва, и для жителей. Закончено строительство большой поликлиники, в которой будет обслуживаться практически половина района. Реконструирована детская поликлиника, на реконструкции находится еще одна».

Активно продолжается и обновление жилья в районе.

«Измайлово при таком большом количестве домов, включенных в программу реновации, выполняет задачи досрочно, - подчеркнул глава ведомства. - Первый этап - 26 домов, которые будут переселены уже в этом году. Хотя их планировали расселить в 2024 году. Район благоустраивается, развивается, молодеет».