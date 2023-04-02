Прогноз погоды в Москве с 3 по 9 апреля 2023 года: снега не будет. Солнца тоже

Солнышко нас не порадует - будет облачно, иногда с прояснениями Фото: Михаил ФРОЛОВ

Антициклон, который активно хозяйничает Европейской части России, Урале и Зауралье, до Москвы так и не дошел. Он подкинул немного снега в Подмосковье в первые дни апреля, но, по прогнозам Гидроментцентра, после выходных дело пойдет на лад.

Всю неделю будет равномерно подрастать атмосферное давление — от 748 мм.рт.ст в понедельник, 3 апреля, до 758 мм в субботу, 8 апреля. Эти цифры находятся в пределах нашей региональной нормы, так что ухудшения самочувствия не будет. Разве что должна отступить вялость и сонливость — так некоторые люди реагирует на низкое атмосферное давление.

А вот ждать особого тепла от предстоящей недели не приходится. Но и холодов с заморозками тоже не будет — всю неделю в Москве будет плюсовая температура. Самыми теплыми днями станут понедельник и вторник (до +13). Дальше днем от +5... до +11 градусов, по ночам от 0... до +2. Только в среду и четверг ожидается ночью до -1. Одним словом — нормальная апрельская погода.

Правда, солнышко нас не порадует — будет облачно, иногда с прояснениями. Зато и дождей немного: синоптики обещают их только в начале недели, в понедельник и вторник. Да и то краткосрочные. Но тем не менее зонтики берите с собой. И шапки снимать, пожалуй, пока рановато.

Но между прочим, грех жаловаться на такую погоду! Ровно год назад Москву вообще накрыло снежным штормом. Так что в этом году апрель куда гуманнее.