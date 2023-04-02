Хоккейный клуб «Химик» из подмосковного Воскресенска выиграл второй матч в полуфинальной серии Кубка Петрова

Фото пресс-службы министерства физическ­ой культуры и спорта Московской области

Воскресенский «Химик» повел со счетом 2:1 в полуфинальной серии Кубка Петрова - главного трофея второй по силе хоккейной лиги России, Высшей хоккейной лиги. На матче, который состоялся сегодня в Воскресенске, был установлен рекорд посещаемости сезона - за игрой наблюдали 3212 зрителей.

Соперник подмосковных хоккеистов - «Металлург» из Новокузнецка. Первый матч серии остался за сибиряками - 4:3, во втором победили воскресенцы - 2:1. Сегодняшняя игра - третья по счету.

Матч начался для «Химика» не лучшим образом. Подмосковные хоккеисты уступали по ходу встречи со счетом 0:2, 1:3, однако сумели собраться и не только сравняли счет, но и вырвали победу в самой концовке третьего периода. Три очка в этом матче набрал Илья Талалуев (2+1).

- Спасибо болельщикам за фантастическую поддержку. «Химик», с победой! - сказал после матча министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

На победной игре «Химика» присутствовал один из самых известных воспитанников воскресенского хоккея - двухкратный обладатель Кубка Стенли и Кубка Гагарина Вячеслав Козлов.

- Мне нравится, хорошая атмосфера, команды играют в быстрый, агрессивный хоккей, - сообщил журналистам знаменитый хоккеист. - Я всегда люблю приезжать в Воскресенск. Я здесь вырос, моя хоккейная карьера здесь начиналась и это большой праздник для города.

Итак, 2:1 в пользу «Химика». Серия проводится до четырех побед. Четвертая игра пройдет в понедельник в Воскресенске, пятая - в четверг в подмосковном Чехове, где «Металлург» проводит свои домашние матчи.

Специалисты отмечают, что у «Химика» неплохие шансы не только выйти в финал, но и победить в Кубке Петрова. До этого лишь одна подмосковная команда выигрывала этот трофей - «Динамо» из Балашихи в сезоне 2016/2017.