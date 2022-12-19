75 тройных прыжков и мировой рекорд: Уже в 10 округах Подмосковья прошли ледовые шоу от олимпийских чемпионов

Фото пресс-службы министерства культуры и туризма Московской области.

В Московской области продолжается турне ледовых шоу от прославленных российских фигуристов, чемпионов и призеров Олимпийских игр. Напомним, они проходят в рамках проекта «Зима в Подмосковье». В афише - 29 выступлений в 25 городских округах. 10 муниципалитетов звезды уже посетили.

- Новый год - это время, когда обязательно должны случаться чудеса. В этом году мы отказались от салютов, шумных массовых гуляний, но программу добрых сказочных ледовых представлений решили сохранить, потому что помним, как тепло был встречен этот проект жителями, - рассказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов. - Марафон ледовых спектаклей - это удивительный проект. Благодарю Татьяну Навку, Илью Авербуха, Евгения Плющенко и всех артистов ледовых спектаклей - наших прославленных фигуристов - за то, что дарят нам этот праздник.

Спектакль «Царевна-лягушка», который поставила олимпийская чемпионка Татьяна Навка, уже показали зрителям в Мытищах, Орехово-Зуеве и Пушкино. Шоу «Ледниковый период» чемпиона мира и Европы Ильи Авербуха - в Домодедово, Люберцах, Химках, Одинцове и Ленинском городском округе. «Сказку Евгения Плющенко» (ее, как вы понимаете, ставил сам двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко) - в Воскресенске и Истре. На последнем выступлении, к слову, фигуристы совершили что-то невероятное - выполнили 75 тройных прыжков. Как комментируют специалисты: пошли на мировой рекорд!

- Мы уже заложили традицию ледовых представлений в прошлом году, и я очень рад, что она продолжается, - рассказал Илья Авербух. - Считаю, именно такая демократичная встреча, на таком катке, который уже завтра заполнится всеми, кто желает кататься, это очень важно.

Фото пресс-службы министерства культуры и туризма Московской области.

- Наш спектакль - симбиоз разных сказок. Здесь и «Лебединое озеро», и «Золушка», и Щелкунчик», - отметил Евгений Плющенко. - Это наши полноценные спектакли, отрывки из которых мы показываем в своей программе. Еще раз спасибо зрителям за теплый прием. И мы благодарны за приглашение стать участниками программы «Зима в Подмосковье».

В ближайшие выходные в турне будет сделана пауза, а начиная с 1 января ледовые спектакли продолжатся.

Расписание ближайших выступлений:

«Ледниковый период»:

1 января, 19:00 - Красногорск, стадион «Зоркий».

«Царевна-лягушка»:

1 января, 19:00 - Химки, каток Театральный.

2 января, 17:00 - Сергиев Посад, парк «Скитские пруды», 20:00 - Солнечногорск, Каток на Советской площади.

Полное расписание оставшихся представлений - на портале https://welcome.mosreg.ru.