Футбольный мяч по цене квартиры в Москве: После триумфа Месси в Катаре на виртуальных-барахолках продают его автографы за бешеные деньги

35-летний капитан сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком чемпионата мира по футболу в Катаре. Фото: REUTERS

35-летний капитан сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком чемпионата мира по футболу в Катаре. Нападающий французского клуба «ПСЖ» за турнир забил семь голов и отдал три голевых паса. В финальном противостоянии со сборной Франции Лео оформил дубль и забил гол в послематчевой серии пенальти. Для одних он герой, гений, мастер и прочие высокопарные звания. Для других — повод срубить деньжат.

На онлайн-барахолки (сайты бесплатных объявлений) сразу же по финальному свистку в Катаре москвичи стали выкладывать предложения купить вещицы с автографом форварда. Самый дорогой лот — футбольный мяч за 25 млн рублей. Его владелец получил «закорючку» от Месси, когда тот прилетал на ЧМ-2018 в Россию. По цене мячика можно купить неплохую однушку в пределах Садового кольца в Москве. А если посмотреть в сторону Новой Москвы, так там и четырехкомнатную в 100 «квадратов» хватит.

Из любопытства мы позвонили ему поинтересоваться, реальна ли цена? Может быть три, а то и четыре ноля — лишние…

— Торг уместен, но не по телефону. Приезжайте, обсудим при личной встрече. Все-таки это вещь уникальная…

Другие предложение не столь заносчивы, но все же амбициозны. Например, футболки с автографом Лео Месси за 2 или 1,2 млн рублей. Есть майка за 375 тысяч рублей.

Встречаются и более реалистичные предложения. Автограф футбольного героя на белом листе А4 можно найти за 20 тысяч рублей. В доказательство есть даже фотография как игрок ставит эту подпись.

Месси поставил абсолютный рекорд по числу сыгранных матчей на всех чемпионатах мира — он выходил на поле 26 раз. А на ЧМ-2022 он забывал каждую игру: в групповом этапе, 1/8, четвертьфинале, полуфинале и финале.