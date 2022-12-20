Елочные базары в Москве 2022: Хвойные деревья из Пермского края, Башкирии и Дании

20 декабря, по всему городу открылись елочные базары. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новый год все ближе! Традиционно сегодня, 20 декабря, по всему городу открылись елочные базары.

«В этом году их около 240 - количество не сильно меняется последние несколько лет, - сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг. - Елки из Пермского края, Башкирии, есть и зарубежные. Все адреса ёлочных базаров можно найти на портале мэра mos.ru. Цена елки начинается примерно от 1000 рублей за штуку, ели - чуть дороже. Базары работают по 31 декабря».

ЦЕНЫ

Цены в среднем такие:

- отечественная ель – 1 000 – 1 300 руб. за метр (1 000 – 1 100 руб. – в 2021 г.);

- сосна отечественная – 1200 – 1600 руб. за метр (1 200 – 1400 руб. – в 2021 г.);

- импортная пихта (Дания) – от 5 500 руб. за метр.

Лапник - от 100 - 200 руб.

Живую елку с доставкой можно купить также в интернете на сайтах, например, elki-eli.com, elki.ru, Eurotree Delivery, elka.me, sadovod.org, а также на сайтах сетевых магазинов.

ВАЖНО

На каждом базаре обязательны:

- ограждение, освещение и красочное оформление;

- свободное место для осмотра и выбора товара покупателями;

- вывеска с названием и юридическим адресом фирмы-продавца;

- информация о режиме работы елочного базара и ценах на новогодние деревья;

- контрольно-кассовая техника;

- книга для отзывов и предложений;

- стенд с номерами телефонов районной управы, префектуры, управления Роспотребнадзора по Москве);

- мерная линейка и упаковка;

- огнетушитель.

Здесь можно торговать в том числе еловым и сосновым лапником, елочными игрушками и украшениями, электрическими гирляндами, подставками для елей.

Продавцы обязаны следить за порядком на «зеленой» площадке каждый день. А после закрытия базара уборку должны сделать в течение трех суток.

ЦИФРЫ

Самые «ёлочные» округа столицы - Юго-Западный и Западный. Там откроются 45 и 38 базаров соответственно. По 26 точек продаж будет в Южном и Северном округах, 21- в Центральном, 18 - в Северо-Западном, по 19 точек - в Восточном и Северо-Восточном округах и 15 - в Юго-Восточном. В Зеленограде откроют 6 елочных базаров, а в Новой Москве - 4. Всего - 237 точек, 120 из них - при стационарных магазинах.

КСТАТИ

В Департаменте торговли и услуг Москвы назвали суммы штрафов за незаконную торговлю елками:

- от 2,5 до 5 тыс. руб. - для обычных жителей;

- от 5 до 10 тыс. руб. - для должностных лиц;

- от 50 до 200 тыс. руб. - для юридических лиц.

Кроме того, за повторное нарушение, а также за продажу хвойных деревьев и лапника в вестибюлях станций, подуличных переходах и других сооружениях метро, на площадках монорельса, в 50-метровой зоне от наземных вестибюлей станций и сооружений подземки и монорельса, в зданиях и других местах транспортно-пересадочных узлов и в 50-метровой зоне от них могут оштрафовать на сумму:

- 5 тыс. руб. - обычных жителей;

- 50 тыс. руб. - должностных лиц;

- 500 тыс. руб. - юридических лиц.

(согласно ст. 11.13 Кодекса Москвы об административных правонарушениях).

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