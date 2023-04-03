Народная Футбольная Лига: Команда «КП» начала с крупной победы, а сотрудник электромеханического завода вошел в историю

Команда ЛЭМЗ в атаке.

Команда журналистов и читателей «Комсомольской Правды» стартует с крупной победы в любительском Чемпионате Москвы Народной Футбольной Лиги в формате 8х8. На минувшей неделе на стадионе «Юрловский проезд, 6» состоялись матчи первого тура. Всего в турнире участвуют 10 команд.

Соперником «КП» стала молодая и амбициозная команда «Пролетарск» (есть такой город в Таджикистане). Матч начался для «комсомольцев» не слишком удачно - буквально в первой же атаке форвард соперников Фариз Темирбоев продрался через оборону нашей команды и открыл счет. Сборной журналистов и читателей удалось быстро отыграться, но Темирбоев снова вывел «Пролетарск» вперед. Впрочем, команде «КП» в итоге удалось успокоиться, переломить ход матча и одержать крупную победу 7:3. По два гола в этой игре забили Александр Калачев и Евгений Швец.

Команды ведут борьбу за каждый метр футбольного поля.

К слову, заместитель редактора отдела политики «КП» Валентин Алфимов и замредактора московского отдела «Комсомолки» Александр Рогоза отыграли весь матч в обороне. У Рогозы был один неплохой голевой момент, но мяч после его дальнего удара пролетел в нескольких сантиметрах от штанги.

Замредактора отдела политики "КП" Валентин Алфимов.

- Конечно, нам бы очень хотелось занять в этом турнире призовое место, однако за медали предстоит очень серьезная борьба - в НФЛ есть несколько сильных команд, которые просто так не уступят, - рассказал после игры Александр Рогоза. - Но мы верим в нашу команду!

В рамках так называемого «промышленного дерби» встречались команды двух производств - Лианозовского электромеханического завода и компании АГК, которая производит оборудование для автомобилей. Это был матч открытия турнира. Сотрудник ЛЭМЗ Артур Борисов вошел в историю как автор первого гола НФЛ 8х8. Уже на третьей минуте заводчане провели стремительную атаку, партнеры выкатили мяч Борисову на пустые ворота и тому оставалось лишь подправить его в сетку. В этой игре команды провели два очень разных тайма - если в первом доминировал ЛЭМЗ, то во втором инициативу перехватили игроки АГК. Итог - боевая ничья 2:2.

- Наверное, после забитого гола сегодня быстро не усну, - пошутил во время интервью Артур Борисов. - Результатом первого матча более чем довольны. Первый матч на незнакомом поле, с незнакомыми соперниками.

Нечто похожее произошло и в матче «G&S» - «Звезда». «Звезда» открыла счет (Максим Родионов), но тут же получила гол в ответ, а к перерыву вообще уступала 2:4 (дубль на счету Влада Сиряченко). Однако второй тайм остался за «Звездой». Еще два гола сумасшедшими дальними ударами забил Максим Родионов, один из них - вообще с центра поля! Так и сыграли, 4:4.

Таким же бескомпромиссным получился матч «Доктора Пеппера» и «Севера». В целом силы были более-менее равны, но исход встречи в пользу северян решил хет-трик Сергея Рябцева - команда из столичного района Северный победила с минимальным перевесом 4:3.

"Север" только что забил гол.

Никита Коргулев, забивший за «Пеппер» два гола, посетовал на невезение:

- Второй тайм был за нами, но мяч никак не летел в ворота «Севера».

В игре, которая закрыла тур, встречались две молодые команды из Долгопрудного, «Вектор» и «Дрим Тим». Хорошая игра на больших скоростях и с обилием моментов завершилась со счетом 5:1.

После первого тура благодаря большему количеству забитых голов и лучшей разнице лидирует «Комсомольская Правда». На этой неделе команде предстоит испытание очень сильным составом АГК.