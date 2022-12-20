Зимние развлечения для москвичей в Измайловском парке: два катка по одному билету и велосипеды-вездеходы с Аляски

По тропинкам лесопарка проложено 7,5 км лыжни под коньковый ход и классику, также есть лыжный стадион Фото: Андрей АБРАМОВ

«Серебряный лед»

Это каток, точнее — два по соседству. Площадка с натуральным льдом и «коробка» с холодильной поддержкой. Если потеплеет, первый могут закрыть, а второй будет работать. «Серебряный лед» расположен со стороны входа в парк (Московский проспект). Билет покупаешь один (на сайте katok.prokatfun.ru) и можешь рассекать в любой локации.

В будни - 400 руб./сеанс, в выходные - 500 руб./сеанс. Прокат коньков входит в стоимость. Ребенку можно взять помощника фигуриста — пингвин, на которого опираешься при катании (250 руб.).

Сеансы начинаются в 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 и длятся по два часа. Есть большая теплая раздевалка, гардероб, много лавочек. Но аншлаги иногда случаются. Не протолкнуться в пиццерии в здании проката после сеанса. Хотя есть еще одно кафе буквально в 150 метрах от катка, напротив пруда.

«Серебряный лед» расположен со стороны входа в парк Фото: Андрей АБРАМОВ

На лыжах можно кататься буквально весь день

Отыскать прокат спортинвентаря в парке — квест. Даем наводку: заходите со стороны метро «Партизанская» и двигайтесь к старому колесу обозрения. В районе сцены будет павильон. Час проката лыжного комплекта 350 руб., два часа — 450 руб., три — 500 руб., а весь день - 700 руб. Лыжи-палки новые или в хорошем состоянии. Залог 2000 руб. или документ (не паспорт).

За пунктом проката стартует первая трасса под классический ход. Маршрут скучноватый, для новичков. Можно сразу сойти с маршрута и двигаться левее в сторону леса. Лыжни тут нет, но коньком (коньковый ход – стиль езды на лыжах) по тропинкам пройти вполне реально. Есть перепады высот.

Вторая трасса под классику в центральной части парка — вход со стороны Московского проспекта или МЦК «Соколиная гора». Вдоль пруда по аллее Большого круга (это название улицы) проложена еще лыжня. Условный старт от памятника Ленину. К сожалению, лыжню частенько затаптывают или переезжают трактором.

Отыскать прокат спортинвентаря в парке — квест Фото: Андрей АБРАМОВ

Более уединенная и интересная локация для катания в Измайловском лесопарке — эту часть зеленой зоны отделяет улица Главная аллея. За стадионом «Авангард» (шоссе Энтузиастов, 33) прокат инвентаря. Очень большой пункт с выбором: прогулочные, спортивные, гоночные лыжи — 300, 400, 600 руб./час за комплект соответственно. На весь день 1000, 1200, 1500 руб. В залог берут два документа: водительское удостоверение + техпаспорт на авто или загранпаспорт + СНИЛС. Можно деньгами, но за комплект придется оставить 15 тысяч — 35 тысяч руб.

По тропинкам лесопарка проложено 7,5 км лыжни под коньковый ход и классику, также есть лыжный стадион (круг 400 метров). Кататься можно целый день, были бы силы…

Более 7 км лыжни проложено для катания в Измайловском лесопарке Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Что еще

Фэтбайк с Аляски

Тюбинговые горки работали у большого и малого колеса обозрения, но теперь закрыты. Сейчас на все склоны нужно получать что-то вроде аккредитации. Так что, вероятно, загвоздка в документах. Хотя потенциально горки крутые, стоят-скучают без ребятни…

Взять тюб в аренду можно в прокате за 300 руб./час (выходной +100 руб.). Но вот где кататься, окромя парочки естественных склонов в лесу, — вопрос. Можно направиться в Измайловский лесопарк. Тут дикие катания с берегов Оленьего пруда (ориентир - Главная аллея. 11). Но предупреждаем, что это небезопасно.

Также в прокате есть фэтбайк. Этот велосипед изобрели на Аляске. У него толстенные покрышки — своего рода вездеход. Будете брать в прокат (500 руб./час) учтите, что велик тяжелый — около 20 кг.