Фрукты, орехи, цукаты и кое-что еще: В Минздраве Подмосковья рассказали, из чего должен состоять идеальный сладкий подарок для ребенка

Фото пресс-службы правительства Московской области

В новогодние праздники многим добавляют настроение (особенно детям!) всякие вкусности из подарочных наборов. В Министерстве здравоохранения Московской области рассказали, как правильно подобрать для ребенка сладкий подарок, чтобы было и вкусно, и полезно. Ну или хотя бы не вредно.

Особый разговор, конечно, - о конфетах.

- Если говорить про желейные конфеты, то главный компонент таких сладостей - желатин. И он считается диетическим, как и мармелад в натуральном виде. Значит и пользы в них больше, а вреда меньше, - объясняют специалисты. - Неслучайно их иногда разрешают даже при лечебных диетах. В них меньше сахара, чем в других, нет жира, зато есть полезный для пищеварения пектин.

При этом врачи рекомендуют избежать в конфетах глазури. Увы, но она может оказаться низкого качества.

- Выбирайте конфеты с наименьшим количеством красителей - яркие, особенно кислотные, цвета у конфет должны вас крайне насторожить, - советует главный внештатный педиатр Министерства здравоохранения Московской области, директор Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) Нисо Одинаева.

Специалисты подмосковного Министерства здравоохранения отмечают, что зефир и пастила в качестве дополнения для сладкого новогоднего подарка вполне подходят. Но с некоторыми оговорками. Изучите этикетку: продукт должен быть сделан на основе натурального яблочного пюре и не содержать сахар. А вот слово «агар-агар» в описании пусть вас не пугает. Так называется водоросль, которую используют, чтобы сладость быстрее приняла желеобразную структуру без потери вкуса.

А как насчет имбирных пряников, которые на праздники выпекают в виде разных фигурок?

- Они не принесут вреда ребенку, если приготовлены по классической рецептуре. Также хорошим дополнением к подарку станут вафли с хорошим составом начинки, - отмечают в Минздраве Подмосковья.

Без шоколада, конечно, на праздник не обойтись. Но в меру. Одной плитки на Новый год вполне достаточно.

Специалисты обращают внимание: в список самых вкусностей традиционно входят фрукты, орехи и цукаты. Так что родителям стоит принять это к сведению.