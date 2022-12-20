В Подмосковье уже более 135 тысяч аварий автомобилисты оформили с начала года через «Службу помощи при ДТП»

Фото пресс-службы правительства Московской области

В Московской области все большей популярностью пользуется сервис «Службой помощи при ДТП» подмосковного Центра безопасности дорожного движения. Сюда можно обращаться за консультацией для правильного оформления автоаварии, если в ней никто не пострадал. Как сообщают в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона, с начала года в «Службу помощи при ДТП» обратились уже более 270 тысяч человек. Причем непосредственно через круглосуточную «горячую линию» 8 (800) 444-58-34 отработали более 135 тысяч ДТП без пострадавших.

- В Подмосковье сейчас функционируют 14 стационарных Центров службы помощи, на круглосуточной «горячей линии» операторы оказывают консультационную и информационно-правовую поддержку, - напомнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик. - «Горячая линия» и Центры помощи при ДТП стали частью созданного в регионе единого пространства помощи при дорожно-транспортных происшествиях.

Алексей Гержик отметил, что благодаря «Службе помощи» попавшие в аварию машины стоят теперь на дороге в среднем не по 3 часа, как раньше, а около 40 минут. Это в свою очередь приводит к сокращению числа аварий (не секрет, что после ДТП на тех же участок дорог, где начинаются заторы, происходят повторные столкновения автомобилей).

Отметим, что «Служба помощи при ДТП» работает на территории Московской области в двух форматах: есть дистанционная помощь - консультации можно получить по телефону, и очная - для оформления документов можно заехать в любой Центр помощи при ДТП. Такие действуют в Красногорске, Королёве, Одинцове, Люберцах, Химках, Мытищах, Подольске, Истре, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Балашихе, Ленинском, Раменском, Домодедове. Время работы: ежедневно, с 8:00 до 20:00.