«Фотоискусство, стремящееся к живописи»: В подмосковном музее «Новый Иерусалим» открывается уникальная выставка «Реконкиста красоты»

Фото пресс-службы правительства Московской области

В крупнейшем музее Подмосковья «Новый Иерусалим» открывается еще одна удивительная выставка. С 9 декабря, напомним, здесь доступна экспозиция «Под знаком Рубенса. Фламандская живопись XVII века из музеев и частных собраний России» (67 знаковых работ выдающихся мастеров-фламандцев - помимо самого Рубенса здесь еще полдюжины всемирно известных художников). А 21 декабря «Новый Иерусалим» откроет выставку фотографа Владимира Клавихо-Телепнева, которая называется «Реконкиста красоты». (Термин из истории Средних веков теперь часто используется в переносном значении - «отвоевывание»).

- Владимир Клавихо-Телепнев - современный, но уже всемирно известный автор, работающий в очень необычных и редких техниках - можно сказать, что это фотоискусство, стремящееся к живописи и на грани с ней, - отмечает министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов. - При этом все 92 работы, представленные в трех залах музея «Новый Иерусалим» - про красоту в разных ее проявлениях - они о красоте душевной и красоте рукотворной. У музея получился необычный, масштабный, наполненный эстетикой проект.

По задумке организаторов, в каждом из трех залов собраны тематически те или иные понятия о красоте, бытовавшие в разные эпохи.

- Можно сказать, что выставка «Реконкиста красоты» - необычный проект для нашего музея, - объясняет генеральный директор музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко. - Им мы открываем новые горизонты для себя в стремлении познакомить зрителя с современными мастерами.

Анна Антипенко отмечает, что «Реконкиста…» - первая большая фотовыставка в истории «Нового Иерусалима».

- Необычная техника, художественное видение Владимира Клавихо-Телепнева, его размышления как мастера о красоте и ее эстетических идеалах - то, что отзывается сейчас и кажется необходимым. И это новое для нас направление абсолютно соответствует вектору развития «Нового Иерусалима», от проектов которого всегда ждут ярких эмоций.

Владимира Клавихо-Телепнева на протяжении последних лет тридцати называют в числе лучших фотохудожников России. Сейчас ему 60 лет. Коренной москвич. По материнской линии в роду были художники, со стороны отца, колумбийского журналиста Педро Клавихо, - фотографы. Фотоработы мастера хранятся во многих частных коллекциях. В том числе, например, - у Дмитрия Медведева и Элтона Джона.

Выставка будет действовать с 21 декабря по 4 июня 2023 года. Билеты: от 150 рублей.