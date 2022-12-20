«Ей всего 18. Значит, нам будут давать больше денег»: задержанный после убийства своей девушки блогер Мамлыгин хотел на ней заработать

Блогер Вячеслав Малмыгин подозревается в жестком убийстве 18-летней девушки.

Все было кончено за считанные минуты. Следователи потом десятки раз просмотрят эту запись с камеры видеонаблюдения у подъезда: вот они заходят вдвоем, мужчина и девушка, а уже через десять минут он выскакивает один и исчезает.

Тело 18-летней Насти Красновой (имя и фамилия жертвы изменены) обнаружат лишь через трое суток. Мать приедет проверить дочку, которая перестала отвечать на звонки. Настя будет лежать на полу в комнате. Она скончается от потери крови, получив больше десятка ударов ножом.

Единственный подозреваемый, следы ДНК которого обнаружат на месте преступления, — тот самый мужчина с видеозаписи. Мать убитой его сразу же опознает. 42-летний любовник девушки - трэш-блогер из Питера Слава Малмыгин. Странный человек маленького роста, повернутый на проститутках.

- Он ее буквально преследовал. Приехал к нам в Балашиху, выследил и заставил с ним жить, — рассказывала мать девушки.

Дело было в июле нынешнего года. И с тех пор Малмыгин находился в бегах.

ГОЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ НА УЛИЦЕ

Эта история, конечно, порвала интернет. Что общего могло быть у цветущей юной красавицы из хорошей семьи (мама - чиновница, не последний человек в подмосковной Балашихе) и маленького бородача с пропитым лицом? Малмыгин уверяет: любовь!

Первый раз будущий блогер Слава Малмыгин широко засветился в середине 2010-х годов - как участник рейдов по борделям в Санкт-Петербурге. Рейды организовывал боец ММА Вячеслав Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан, а Малмыгин был его давним приятелем. Сам Дацик тогда только вышел из тюрьмы (сидел за ограбление салонов сотовой связи, был признан невменяемым, лег в «психушку», сбежал в Норвегию, но был экстрадирован на родину). Дацик с товарищами заходили в «интим-квартиры» под видом клиентов, снимали на видео проституток и вызывали полицию. Самым скандальным стал случай, когда двухметровый Рыжий Тарзан заставил десяток жриц любви выйти голыми на улицу и в таком виде прошагать с ним до ближайшего ОВД. За подобные выходки Дацик в итоге получил очередной срок, а Малмыгин как будто подхватил «выпавшее знамя».

- Думаю, он понял, что на этой теме можно сделать хайп. Захотелось славы, — объяснил kp.ru один из его старых приятелей. - С одной стороны, это нарушение закона, а с другой, вроде как хорошее дело - борьба за семейные ценности.

Блогер Слава Малмыгин.

ВИДЕО С ПРОСТИТУТКАМИ

И Малмыгин начал снимать собственные видео. Проституток брал «с поличным». Вызывал девочку по телефону на съемную квартиру, занимался с ней сексом на камеру, скрыто установленную в комнате, а потом уже открыто заставлял пообещать: «я больше так не буду». Вот такой нехитрый план. Кстати, именно в то время Малмыгин поменял фамилию - стал Поляковым.

- Он говорил, что на него было покушение со стороны проституток. Поменял фамилию, чтобы его передвижения не могли отследить, — объяснила kp.ru мама бойца Дацика Светлана.

Звучит красиво. Как в шпионском романе. А на деле все это очень странно. Потому что Малмыгину, хоть его и называют словом «блогер», какую-нибудь популярность видосики не принесли. В Ютубе и других соцсетях у него суммарно чуть больше 100 подписчиков. На что же он жил?

- Вообще, он всегда работал таксистом, — говорит Светлана Дацик. - И еще в те годы у него умерли мама и бабушка, оставившие Славе две квартиры. Плюс у него своя еще была.

Судя по всему, недвижимость блогер продал и спокойно проживал эти деньги, вызывая время от времени девушек для своих видео.

Несколько раз был женат. Есть взрослый сын. С последней женой получилось некрасиво. В 2019 году Виктория внезапно написала на Малмыгина-Полякова заявление в полицию. Мол, бьет ее и наркоманит. Пока мужичок сидел в изоляторе, Виктория собрала вещи и переехала к Дацику. И родила потом от него ребенка. Брошенный Малмыгин записывал видео, вызывая Дацика на бой, но дело в итоге ничем не закончилось.

А в декабре 2021-го с блогером произошла «новогодняя сказка» - как он это сам называл.

Настя Краснова скончается от потери крови, получив больше десятка ударов ножом.

ЧАТ «СПОНСОРЫ И СОДЕРЖАНКИ»

Об истории знакомства с Настей Красновой Малмыгин подробно рассказывал этой весной питерскому телеканалу «78».

- Это было 26 декабря. Я увидел в чате «Спонсоры и содержанки» сообщение: срочно встречусь, нужна материальная поддержка. В анкете у девушки указано, что ей 18 лет. Понравилась. Пишу ей: «ты как проститутка или ищешь одного постоянного?» Она говорит, что постоянного. «Сколько будет с тобой строить встреча?» - «От 15 тысяч рублей». Я согласился.

- Она не проститутка, но за 15 тысяч - встреча с интимом? - удивился журналист.

- Да.

Малмыгин заехал за девушкой (снимала комнату на окраине Петербурга) и повез ее на дачу.

- Она красивая, высокая - выше меня. Мы с ней не спали до двенадцати часов дня - не могли наговориться. У меня вообще никогда такого не было. Почти сутки провели вместе. Когда я ее вернул на съемную квартиру, не проходит и пяти минут, она мне звонит: я тебя люблю!

Он рванул назад. И через несколько дней пара съехалась. О том, что Насте не 18 лет, а 17, Слава Малмыгин - как уверяет - узнал только через месяц, когда случайно заглянул в паспорт. Но не подал виду. (Возраст согласия в России - 16 лет. За связь с малолеткой Малмыгину грозила бы уголовка, только если девушка заявила бы об изнасиловании, - Авт.).

А как вообще 17-летняя девушка из Подмосковья оказалась одна в Петербурге?

- Она говорила всем, что приехала учиться, — вспоминает Светлана Дацик. - А как уж на самом деле, я не знаю.

По словам знакомых Насти, в Северную столицу девушка ездила «развеяться». Что бы это ни значило.

ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ

Сам Малмыгин рассказывал, что родители его возлюбленной давно живут в разводе. Папа начал выпивать. Но Настя за обоих очень переживала. Той зимой блогер собирался ехать в Балашиху, знакомиться с родителями. Но за пару дней до поездки Настя внезапно пропала. Между парочкой произошла ссора, Малмыгин вернулся домой, а там никого.

- Я знал, где она живет - видел адрес прописки. Через два дня я рванул в Москву.

Поехал с товарищем, пришел к нужному дому и буквально столкнулся в лифте с Настей, которая шла в компании двух молодых людей. Случилась небольшая потасовка, в ходе которой Малмыгин узнал, что на него еще в Петербурге написали заявление в полицию.

- Мне предъявляли такие моменты: якобы я сутенер, удерживал свою любимую насильно, приводил к ней клиентов. Но это бред, конечно!

Мама Насти - Марина Александровна - сразу была против этих отношений. Возможно, увидела, чем занимается «зятек», в Интернете. На одной из его страничек до сих пор болтается видео первого свидания с Настей. Девушку он, как и прочих приезжавших за деньги, снимал скрытой камерой и потом вывалил все это в Сеть. Ничего не подозревающая Краснова (ей, напомним, на тот момент всего 17) сидит на диване топлес…

Словом, примирения с Настей не получилось. Малмыгин переживал - записывал покаянные видео, клялся в любви, умолял вернуться.

- Я уж не знаю, как он ее уговорил, но в мае этого года Настя вернулась в Питер. Слава снова начал публиковать фотки с ней - обнимаются, целуются, улыбаются, — сообщил один из приятелей блогера. - Насколько я знаю, Настя сходила в отдел полиции и попросила прекратить проверку по ее заявлению.

Известно, что полицейским девушка заявила, что на самом деле ничего такого Малмыгин не делал: «Просто мы блогеры, нам нужен хайп, понимаете?» Люди в форме почесали в затылке и отпустили «звезду Ютюба» на все четыре стороны.

«ОН БЫЛ УВЕРЕН: ЭТО БУДЕТ ВЗРЫВ!»

Что было дальше - сохранилось в тех же соцсетях. Парочка переезжает в квартиру, которую Насте подарила мама - в одной из новостроек Балашихи. Цветной 19-этажный дом. Но жильцы их толком и запомнить не успели.

- Мы видели, что в квартиру заходят девушка и какой-то мужчина. Здрасьте - здрасьте, — говорит соседка по лестничной клетке. - Дом всего два года как начали заселять. Еще не все даже ремонты доделали. Так что друзей среди соседей пока толком и нет.

Судя по коротким видео в соцсетях, с мая по июль парочка несколько раз курсировала между Москвой и Питером. Иногда на записях проскальзывает, чем Малмыгин и Настя сейчас занимаются. «Ну что, поедем кошмарить шлюх?» - «Поедем». И вот это «кошмарить шлюх» звучит регулярно, в разные дни. Судя по всему, они продолжали гоняться за проститутками и «выводить их на чистую воду». Ничего лучше для своего блога не придумали…

- Слава говорил, что они снимают новый материал. Сразу его не будут выкладывать. Сначала подкопят «контент» и потом начнут публиковать в интернете, — продолжает приятель Малмыгина. - Он был уверен, что это будет взрыв. Говорил, что это скандальные пранки высочайшего уровня, которые «всех порвут». Они с Настей рассчитывали, что быстро наберут много подписчиков, будут зарабатывать на рекламе и донатах (пожертвованиях, - Авт.).

Судя по коротким видео в соцсетях, с мая по июль парочка несколько раз курсировала между Москвой и Питером.

Судя по всему, Настя в этой схеме играла важную роль. Красивая девушка становилась как бы соведущей не слишком симпатичного и косноязычного Малмыгина.

- Думаю, Славка понимал, что это его возможность выйти на совсем новый уровень. Он говорил: «Ей всего 18. Значит, нам будут давать больше денег». Короче, они решили стать семьей блогеров…

Но как мы теперь знаем, 2 июля 2022 года что-то пошло не так. В подъезд вошли двое. А вышел только один. Ссора из-за блога? Или девушка снова решила уйти от 42-летнего кавалера?

Вячеславу Малмыгину каким-то образом удалось бегать от полиции почти полгода. 14 декабря его задержали в Санкт-Петербурге - скрывался на съемной квартире. По словам источника в правоохранительных органах, в ближайшие дни Малмыгина должны доставить в Москву.

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