Собянин: Таксопарки и каршеринг столицы получат 2 тысячи электромобилей «Москвич 3е»

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 4 апреля, в столице подписано соглашение между Московским автозаводом «Москвич» и ООО «Флот» (подразделение компании «Яндекс»). В церемонии принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: Иван МАКЕЕВ

«Москвич» уже сегодня участвует в развитии городского пассажирского транспорта, — сказал Собянин. - С «Яндекс Такси» заключены контракты общей мощностью на 5 тысяч машин, из них - 2 тысячи электромобилей. Это один из крупнейших контрактов в мире по поставкам для такси и каршеринга, улучшению экологии города и хороший пример для других».

Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэр выразил надежду, что автомобиль будет надежно служить для москвичей и гостей столицы. Первые 50 автомобилей уже поступили в парк «Яндекс Такси» в апреле.

Фото: Иван МАКЕЕВ

«Спасибо огромное «КамАЗ», который вместе с нами подставил плечо, двигает этот проект», — добавил Собянин.

Фото: Иван МАКЕЕВ

По его словам, уже в этом году начинается локализация производства «Москвича».

«В следующем году она будет еще более глубокая, — отметил мэр. - Параллельно разработаем собственную платформу электромашины».

Известно, что до конца 2023 года готовятся к выходу новые модели «Москвича» - седан большего класса. Сегодня мэр также осмотрел новинку - динамичный седан Москвич 6.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

ЦИФРЫ

В 2022 году на возрожденном заводе «Москвич» произвели 600 автомобилей. Планы на этот год - 50 тысяч машин, из них 10 тысяч - электромобили.

В 2024 году производство расширится уже до 100 тысяч авто.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

КОНКРЕТНО

«Москвич 3е» - кроссовер с электродвигателем с пиковой мощностью 193 лошадиные силы и батареей емкостью 65,7 кВт/ч, обеспечивающей запас хода до 410 километров. В нем возможна как медленная, так и быстрая зарядка. Машина с панорамной крышей и электрорегулировкой водительского сиденья в четырех направлениях.

В Москве и регионах Центрального федерального округа новый «Москвич 3» и электромобиль «Москвич 3е» начали продавать в декабре 2022 года. Всего уже открыты 53 центра продаж по всей стране.